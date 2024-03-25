Собянин: Москва начала передавать деньги пострадавшим и семьям погибших

25 марта 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин заявил, что пострадавшие в теракте уже начали получать выплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Москва начала выплачивать единовременные пособия пострадавшим и семьям погибших после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Уже приступили к реальным выплатам, 60 человек получили эти пособия, единовременные выплаты. По мере поступления заявлений мы сразу же решаем эти вопросы», — сообщил Собянин во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным Видео с совещания опубликовано на сайте Кремля. Согласно распоряжению мэра Москвы, семьям погибших предусмотрены выплаты в размере трех миллионов рублей, пострадавшим, находящимся на стационарном лечении, — один миллион рублей, а получившим амбулаторную помощь — 500 тысяч рублей. Эти меры поддержки реализуются в сотрудничестве с Московской областью и предназначены для жителей всех регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва начала выплачивать единовременные пособия пострадавшим и семьям погибших после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Уже приступили к реальным выплатам, 60 человек получили эти пособия, единовременные выплаты. По мере поступления заявлений мы сразу же решаем эти вопросы», — сообщил Собянин во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным Видео с совещания опубликовано на сайте Кремля. Согласно распоряжению мэра Москвы, семьям погибших предусмотрены выплаты в размере трех миллионов рублей, пострадавшим, находящимся на стационарном лечении, — один миллион рублей, а получившим амбулаторную помощь — 500 тысяч рублей. Эти меры поддержки реализуются в сотрудничестве с Московской областью и предназначены для жителей всех регионов.