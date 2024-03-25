25 марта 2024

Собянин: Москва начала передавать деньги пострадавшим и семьям погибших

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин заявил, что пострадавшие в теракте уже начали получать выплаты Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Москва начала выплачивать единовременные пособия пострадавшим и семьям погибших после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уже приступили к реальным выплатам, 60 человек получили эти пособия, единовременные выплаты. По мере поступления заявлений мы сразу же решаем эти вопросы», — сообщил Собянин во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным Видео с совещания опубликовано на сайте Кремля.

Согласно распоряжению мэра Москвы, семьям погибших предусмотрены выплаты в размере трех миллионов рублей, пострадавшим, находящимся на стационарном лечении, — один миллион рублей, а получившим амбулаторную помощь — 500 тысяч рублей. Эти меры поддержки реализуются в сотрудничестве с Московской областью и предназначены для жителей всех регионов.

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Москва начала выплачивать единовременные пособия пострадавшим и семьям погибших после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Уже приступили к реальным выплатам, 60 человек получили эти пособия, единовременные выплаты. По мере поступления заявлений мы сразу же решаем эти вопросы», — сообщил Собянин во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным Видео с совещания опубликовано на сайте Кремля. Согласно распоряжению мэра Москвы, семьям погибших предусмотрены выплаты в размере трех миллионов рублей, пострадавшим, находящимся на стационарном лечении, — один миллион рублей, а получившим амбулаторную помощь — 500 тысяч рублей. Эти меры поддержки реализуются в сотрудничестве с Московской областью и предназначены для жителей всех регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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