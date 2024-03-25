Путин обратился ко всем, кто помогал пострадавшим в «Крокус Сити Холл»

Владимир Путин поблагодарил людей, помогавших пострадавшим в теракте
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем, кто оказывал помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Обращение лидера опубликовано пресс-службой Кремля.
«Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим», —
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