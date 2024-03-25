Путин обратился ко всем, кто помогал пострадавшим в «Крокус Сити Холл»

Путин поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим в теракте в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин поблагодарил людей, помогавших пострадавшим в теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем, кто оказывал помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Обращение лидера опубликовано пресс-службой Кремля.

«Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим», — сказал Путин на совещании, посвященном обсуждению мер, принимаемых в связи с терактом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем, кто оказывал помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Обращение лидера опубликовано пресс-службой Кремля. «Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим», — сказал Путин на совещании, посвященном обсуждению мер, принимаемых в связи с терактом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...