Путин обратился ко всем, кто помогал пострадавшим в «Крокус Сити Холл»

Путин поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим в теракте в «Крокусе»

25 марта 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поблагодарил людей, помогавших пострадавшим в теракте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем, кто оказывал помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Обращение лидера опубликовано пресс-службой Кремля. «Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим», — сказал Путин на совещании, посвященном обсуждению мер, принимаемых в связи с терактом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем, кто оказывал помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Обращение лидера опубликовано пресс-службой Кремля. «Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим», — сказал Путин на совещании, посвященном обсуждению мер, принимаемых в связи с терактом.