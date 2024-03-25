Голикова: семьям погибших при теракте в «Крокусе» собрали один млрд рублей

На помощь семьям погибших и пострадавшим из-за теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье волонтеры движения «Мы вместе» собрали один миллиард рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«В первые часы после получения информации о произошедшем теракте к работе по оказанию помощи подключились волонтеры и неравнодушные граждане. Движение „Мы вместе“ 23 марта открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте… Количество собранных средств [на данный момент] составило почти один миллиард рублей», — сказал Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина, следует из
Также организована информационная работа по выплате пособия на погребение, сбору документов на предоставление компенсации. «По мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь. Мы этот вопрос будем держать на постоянном контроле», — добавила Голикова. После теракта в «Крокусе» уже назначено 22 пенсии по случаю потери кормильца.
Путин 25 марта провел совещание, посвященное мерам, которые принимаются после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В совещании приняли участие представители силовых ведомств, социального блока, а также руководители Москвы и Подмосковья, сообщает RT.
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