25 марта 2024

Голикова: семьям погибших при теракте в «Крокусе» собрали один млрд рублей

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Форум ветеранов СВО "Вместе победим 2024". Москва, голикова татьяна
Помощь получат семьи всех погибших и пострадавших в «Крокусе», заявила Голикова Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

На помощь семьям погибших и пострадавшим из-за теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье волонтеры движения «Мы вместе» собрали один миллиард рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«В первые часы после получения информации о произошедшем теракте к работе по оказанию помощи подключились волонтеры и неравнодушные граждане. Движение „Мы вместе“ 23 марта открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте… Количество собранных средств [на данный момент] составило почти один миллиард рублей», — сказал Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина, следует из видео, опубликованного на сайте Кремля.

Также организована информационная работа по выплате пособия на погребение, сбору документов на предоставление компенсации. «По мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь. Мы этот вопрос будем держать на постоянном контроле», — добавила Голикова. После теракта в «Крокусе» уже назначено 22 пенсии по случаю потери кормильца.

Путин 25 марта провел совещание, посвященное мерам, которые принимаются после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В совещании приняли участие представители силовых ведомств, социального блока, а также руководители Москвы и Подмосковья, сообщает RT.

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На помощь семьям погибших и пострадавшим из-за теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье волонтеры движения «Мы вместе» собрали один миллиард рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. «В первые часы после получения информации о произошедшем теракте к работе по оказанию помощи подключились волонтеры и неравнодушные граждане. Движение „Мы вместе“ 23 марта открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте… Количество собранных средств [на данный момент] составило почти один миллиард рублей», — сказал Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина, следует из видео, опубликованного на сайте Кремля. Также организована информационная работа по выплате пособия на погребение, сбору документов на предоставление компенсации. «По мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь. Мы этот вопрос будем держать на постоянном контроле», — добавила Голикова. После теракта в «Крокусе» уже назначено 22 пенсии по случаю потери кормильца. Путин 25 марта провел совещание, посвященное мерам, которые принимаются после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В совещании приняли участие представители силовых ведомств, социального блока, а также руководители Москвы и Подмосковья, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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