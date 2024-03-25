Голикова: семьям погибших при теракте в «Крокусе» собрали один млрд рублей

25 марта 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Помощь получат семьи всех погибших и пострадавших в «Крокусе», заявила Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» На помощь семьям погибших и пострадавшим из-за теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье волонтеры движения «Мы вместе» собрали один миллиард рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. «В первые часы после получения информации о произошедшем теракте к работе по оказанию помощи подключились волонтеры и неравнодушные граждане. Движение „Мы вместе“ 23 марта открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте… Количество собранных средств [на данный момент] составило почти один миллиард рублей», — сказал Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина, следует из видео , опубликованного на сайте Кремля. Также организована информационная работа по выплате пособия на погребение, сбору документов на предоставление компенсации. «По мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь. Мы этот вопрос будем держать на постоянном контроле», — добавила Голикова. После теракта в «Крокусе» уже назначено 22 пенсии по случаю потери кормильца. Путин 25 марта провел совещание, посвященное мерам, которые принимаются после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В совещании приняли участие представители силовых ведомств, социального блока, а также руководители Москвы и Подмосковья, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На помощь семьям погибших и пострадавшим из-за теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье волонтеры движения «Мы вместе» собрали один миллиард рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. «В первые часы после получения информации о произошедшем теракте к работе по оказанию помощи подключились волонтеры и неравнодушные граждане. Движение „Мы вместе“ 23 марта открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте… Количество собранных средств [на данный момент] составило почти один миллиард рублей», — сказал Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина, следует из видео, опубликованного на сайте Кремля. Также организована информационная работа по выплате пособия на погребение, сбору документов на предоставление компенсации. «По мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь. Мы этот вопрос будем держать на постоянном контроле», — добавила Голикова. После теракта в «Крокусе» уже назначено 22 пенсии по случаю потери кормильца. Путин 25 марта провел совещание, посвященное мерам, которые принимаются после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В совещании приняли участие представители силовых ведомств, социального блока, а также руководители Москвы и Подмосковья, сообщает RT.