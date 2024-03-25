Путин прокомментировал реакцию США на теракты в «Крокус Сити Холле»

Путин: США пытаются убедить всех, что Киев не причастен к теракту в «Крокусе»
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Вашингтон пытается убедить всех, что Украина не причастна к теракту, заявил Владимир Путин Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

США стараются убедить всех, что киевского следа в теракте в «Крокус Сити Холл» якобы нет, что трагедия произошла по вине ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира, что по их разведанным киевского следа в московском теракте якобы нет. Что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ», — сказал президент России, его слова прозвучали в ходе совещания, опубликованного пресс-службой Кремля.

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США стараются убедить всех, что киевского следа в теракте в «Крокус Сити Холл» якобы нет, что трагедия произошла по вине ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира, что по их разведанным киевского следа в московском теракте якобы нет. Что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ», — сказал президент России, его слова прозвучали в ходе совещания, опубликованного пресс-службой Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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