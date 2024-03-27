В России пропадают лекарства для людей с ВИЧ

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Продажа противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеке. Челябинск, аптека, лекарства, электронная витрина
От пациентов регулярно поступают жалобы на отсутствие необходимых лекарств для лечение ВИЧ-инфекции Фото:

В общественном движении «Пациентский контроль» сообщили о проблемах с лекарствами для пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России. Врачи вынуждены изменять схемы лечения из-за отсутствия препаратов. ФМБА признают нехватку медикаментов и ожидают поддержки со стороны Минздрава РФ.

«Регулярно поступают жалобы на нехватку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в учреждениях, находящихся в ведении ФМБА России», — передает содержание письма движения «Пациентский контроль» газета «Коммерсант». Там добавили, что с 1 декабря 2023 года пациенты, проходящие лечение в нескольких учреждениях ФМБА, передали сообщения о проблемах.

Пациенты в различных медицинских учреждениях страдают от острой нехватки некоторых антиретровирусных (АРВ) препаратов. Они получают отказы в выдаче препаратов, назначенных врачом, и вынуждены изменять свою АРВ-терапию без медицинских показаний. Пациенты также пожаловались на отсутствие необходимых анализов для контроля уровня вирусной нагрузки и иммунного статуса.

Известно, что Минздрав не смог закупить часть лекарств для лечения ВИЧ из-за отсутствия заявок со стороны поставщиков. Проблема вызвана низкой начальной ценой, предложенной ведомством. За первые месяцы 2024 года не состоялись 17 аукционов на закупку препаратов для лечения ВИЧ. Это привело к тому, что Минздрав не смог приобрести 107 тысяч годовых курсов терапии на сумму около 1 миллиарда рублей. При этом в министерстве опровергают информацию о нехватке препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, передает «Национальная служба новостей».

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В общественном движении «Пациентский контроль» сообщили о проблемах с лекарствами для пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России. Врачи вынуждены изменять схемы лечения из-за отсутствия препаратов. ФМБА признают нехватку медикаментов и ожидают поддержки со стороны Минздрава РФ. «Регулярно поступают жалобы на нехватку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в учреждениях, находящихся в ведении ФМБА России», — передает содержание письма движения «Пациентский контроль» газета «Коммерсант». Там добавили, что с 1 декабря 2023 года пациенты, проходящие лечение в нескольких учреждениях ФМБА, передали сообщения о проблемах. Пациенты в различных медицинских учреждениях страдают от острой нехватки некоторых антиретровирусных (АРВ) препаратов. Они получают отказы в выдаче препаратов, назначенных врачом, и вынуждены изменять свою АРВ-терапию без медицинских показаний. Пациенты также пожаловались на отсутствие необходимых анализов для контроля уровня вирусной нагрузки и иммунного статуса. Известно, что Минздрав не смог закупить часть лекарств для лечения ВИЧ из-за отсутствия заявок со стороны поставщиков. Проблема вызвана низкой начальной ценой, предложенной ведомством. За первые месяцы 2024 года не состоялись 17 аукционов на закупку препаратов для лечения ВИЧ. Это привело к тому, что Минздрав не смог приобрести 107 тысяч годовых курсов терапии на сумму около 1 миллиарда рублей. При этом в министерстве опровергают информацию о нехватке препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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