В Ростове-на-Дону задержали пособников террористов, вербовавших россиян

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Террористы были задержаны в их же офисе в Ростове-на Дону Фото:

В Ростове-на-Дону поймали пособников экстремистской организации «Алля-Аят»* (признана экстремистской и запрещена в РФ), которые вербовали россиян и пропагандировали нетрадиционную медицину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В Ростове-на-Дону задержаны участники экстремистской ячейки „Алля-Аят“, вербовавшие жителей», — передает ТАСС информацию от правоохранителей. Также, по данным telegram-канала Shot, участники группировки пропагандировали среди россиян нетрадиционную медицину.

Террористов задержали в их офисе на улице Тургенева. В их домах был проведен обыск, в результате которого были обнаружены экстремистская литература и другие источники о нетрадиционном лечении. Возбуждено дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». По данным telegram-канала, пособникам группировки грозит до шести лет тюремного заключения.

*Организации «Алля-Аят» признана экстремистской и запрещена в РФ

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В Ростове-на-Дону поймали пособников экстремистской организации «Алля-Аят»* (признана экстремистской и запрещена в РФ), которые вербовали россиян и пропагандировали нетрадиционную медицину. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В Ростове-на-Дону задержаны участники экстремистской ячейки „Алля-Аят“, вербовавшие жителей», — передает ТАСС информацию от правоохранителей. Также, по данным telegram-канала Shot, участники группировки пропагандировали среди россиян нетрадиционную медицину. Террористов задержали в их офисе на улице Тургенева. В их домах был проведен обыск, в результате которого были обнаружены экстремистская литература и другие источники о нетрадиционном лечении. Возбуждено дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». По данным telegram-канала, пособникам группировки грозит до шести лет тюремного заключения. *Организации «Алля-Аят» признана экстремистской и запрещена в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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