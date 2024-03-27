В Ростове-на-Дону задержали пособников террористов, вербовавших россиян

27 марта 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Террористы были задержаны в их же офисе в Ростове-на Дону Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ростове-на-Дону поймали пособников экстремистской организации «Алля-Аят»* (признана экстремистской и запрещена в РФ), которые вербовали россиян и пропагандировали нетрадиционную медицину. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В Ростове-на-Дону задержаны участники экстремистской ячейки „Алля-Аят“, вербовавшие жителей», — передает ТАСС информацию от правоохранителей. Также, по данным telegram-канала Shot, участники группировки пропагандировали среди россиян нетрадиционную медицину. Террористов задержали в их офисе на улице Тургенева. В их домах был проведен обыск, в результате которого были обнаружены экстремистская литература и другие источники о нетрадиционном лечении. Возбуждено дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». По данным telegram-канала, пособникам группировки грозит до шести лет тюремного заключения. *Организации «Алля-Аят» признана экстремистской и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростове-на-Дону поймали пособников экстремистской организации «Алля-Аят»* (признана экстремистской и запрещена в РФ), которые вербовали россиян и пропагандировали нетрадиционную медицину. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В Ростове-на-Дону задержаны участники экстремистской ячейки „Алля-Аят“, вербовавшие жителей», — передает ТАСС информацию от правоохранителей. Также, по данным telegram-канала Shot, участники группировки пропагандировали среди россиян нетрадиционную медицину. Террористов задержали в их офисе на улице Тургенева. В их домах был проведен обыск, в результате которого были обнаружены экстремистская литература и другие источники о нетрадиционном лечении. Возбуждено дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». По данным telegram-канала, пособникам группировки грозит до шести лет тюремного заключения. *Организации «Алля-Аят» признана экстремистской и запрещена в РФ