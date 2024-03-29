«Известия» сообщили о резком росте пострадавших при теракте в «Крокусе»

Ранее сообщалось о 382 пострадавших при теракте
Количество пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 551. Об этом сообщил источник «Известий».
«В результате теракта в „Крокус Сити Холле“ зарегистрировано 551 человек, сообщил источник „Известий“», — сообщили в telegram-канале ИЗ.РУ. Согласно данным, за полчаса назад, насчитывалось 382 пострадавших. Как сообщили медслужбы, большинство уже получило амбулаторную помощь.
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