«Известия» сообщили о резком росте пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, теракт, крокус-сити
Ранее сообщалось о 382 пострадавших при теракте Фото:

Количество пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 551. Об этом сообщил источник «Известий».

«В результате теракта в „Крокус Сити Холле“ зарегистрировано 551 человек, сообщил источник „Известий“», — сообщили в telegram-канале ИЗ.РУ. Согласно данным, за полчаса назад, насчитывалось 382 пострадавших. Как сообщили медслужбы, большинство уже получило амбулаторную помощь.

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Количество пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 551. Об этом сообщил источник «Известий». «В результате теракта в „Крокус Сити Холле“ зарегистрировано 551 человек, сообщил источник „Известий“», — сообщили в telegram-канале ИЗ.РУ. Согласно данным, за полчаса назад, насчитывалось 382 пострадавших. Как сообщили медслужбы, большинство уже получило амбулаторную помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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