Губернатор российского региона испугался, что занял место Путина. Видео

31 марта 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Игорь Руденя случайно занял место Владимира Путина на какое-то время Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тверской области Игорь Руденя испугался, когда обнаружил, что случайно занял место президента России Владимира Путина на совещании. Руденя сидел с торца стола спиной к входным дверям, прямо перед приходом российского лидера. Глава региона даже пошутил окружающим, что ему нужно сигнализировать, когда придет президент, чтобы он «не упал со стула». Однако губернатор Руденя решил встать заранее, чтобы уступить место главе государства. Когда Путин вошел в комнату, он сначала подумал, что должен занять место с торца, но узнав об ошибке, обратился к Рудене с репликой: «Садись!». Затем президент добавил с юмором: «Кто сидит во главе стола, тот и платит». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тверской области Игорь Руденя испугался, когда обнаружил, что случайно занял место президента России Владимира Путина на совещании. Руденя сидел с торца стола спиной к входным дверям, прямо перед приходом российского лидера. Глава региона даже пошутил окружающим, что ему нужно сигнализировать, когда придет президент, чтобы он «не упал со стула». Однако губернатор Руденя решил встать заранее, чтобы уступить место главе государства. Когда Путин вошел в комнату, он сначала подумал, что должен занять место с торца, но узнав об ошибке, обратился к Рудене с репликой: «Садись!». Затем президент добавил с юмором: «Кто сидит во главе стола, тот и платит».