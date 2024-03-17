Политика Журналист Зарубин показал, как Киселев и Песков ждали Путина перед интервью Журналист Зарубин, как Киселев и Песков ждали Путина перед интервью 17 марта 2024 в 15:51 Размер текста - 17 + На интервью Владимира Путина с Дмитрием Киселевым (на фото) присутствовал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист Павел Зарубин показал, как его коллега, журналист Дмитрий Киселев и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ждали президента России Владимира Путина перед интервью. Соответствующее кадры он выложил в своем telegram-канале «Зарубин». «Поставили освещение. Песков посмотрел, как все устроено. Песков изучал какой-то крутой глобус вместе с Киселевым, пока ждали Путина», — говорится в видео. Путин отметил, что Песков пришел, чтобы сдерживать Киселева во время интервью. Интервью, которое президент Путин давал журналисту Дмитрию Киселеву началось 12 марта в половине 12 ночи. Его опубликовали 13 марта днем. В интервью глава государства заявил, что поддерживает идею прогрессивного налогообложения в РФ, высказался о ядерной войне и переговорах с Украиной, а также отметил, что подготовил ответ на расширение границ НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Журналист Павел Зарубин показал, как его коллега, журналист Дмитрий Киселев и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ждали президента России Владимира Путина перед интервью. Соответствующее кадры он выложил в своем telegram-канале «Зарубин». «Поставили освещение. Песков посмотрел, как все устроено. Песков изучал какой-то крутой глобус вместе с Киселевым, пока ждали Путина», — говорится в видео. Путин отметил, что Песков пришел, чтобы сдерживать Киселева во время интервью. Интервью, которое президент Путин давал журналисту Дмитрию Киселеву началось 12 марта в половине 12 ночи. Его опубликовали 13 марта днем. В интервью глава государства заявил, что поддерживает идею прогрессивного налогообложения в РФ, высказался о ядерной войне и переговорах с Украиной, а также отметил, что подготовил ответ на расширение границ НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям