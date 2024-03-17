Журналист Зарубин показал, как Киселев и Песков ждали Путина перед интервью

Журналист Зарубин, как Киселев и Песков ждали Путина перед интервью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, киселев дмитрий
На интервью Владимира Путина с Дмитрием Киселевым (на фото) присутствовал Песков Фото:

Журналист Павел Зарубин показал, как его коллега, журналист Дмитрий Киселев и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ждали президента России Владимира Путина перед интервью. Соответствующее кадры он выложил в своем telegram-канале «Зарубин».

«Поставили освещение. Песков посмотрел, как все устроено. Песков изучал какой-то крутой глобус вместе с Киселевым, пока ждали Путина», — говорится в видео. Путин отметил, что Песков пришел, чтобы сдерживать Киселева во время интервью.

Интервью, которое президент Путин давал журналисту Дмитрию Киселеву началось 12 марта в половине 12 ночи. Его опубликовали 13 марта днем. В интервью глава государства заявил, что поддерживает идею прогрессивного налогообложения в РФ, высказался о ядерной войне и переговорах с Украиной, а также отметил, что подготовил ответ на расширение границ НАТО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист Павел Зарубин показал, как его коллега, журналист Дмитрий Киселев и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ждали президента России Владимира Путина перед интервью. Соответствующее кадры он выложил в своем telegram-канале «Зарубин». «Поставили освещение. Песков посмотрел, как все устроено. Песков изучал какой-то крутой глобус вместе с Киселевым, пока ждали Путина», — говорится в видео. Путин отметил, что Песков пришел, чтобы сдерживать Киселева во время интервью. Интервью, которое президент Путин давал журналисту Дмитрию Киселеву началось 12 марта в половине 12 ночи. Его опубликовали 13 марта днем. В интервью глава государства заявил, что поддерживает идею прогрессивного налогообложения в РФ, высказался о ядерной войне и переговорах с Украиной, а также отметил, что подготовил ответ на расширение границ НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...