Журналист Зарубин показал, как Киселев и Песков ждали Путина перед интервью

Журналист Павел Зарубин показал, как его коллега, журналист Дмитрий Киселев и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ждали президента России Владимира Путина перед интервью. Соответствующее кадры он выложил в своем telegram-канале «Зарубин».
«Поставили освещение. Песков посмотрел, как все устроено. Песков изучал какой-то крутой глобус вместе с Киселевым, пока ждали Путина», — говорится в видео. Путин отметил, что Песков пришел, чтобы сдерживать Киселева во время интервью.
Интервью, которое президент Путин давал журналисту Дмитрию Киселеву началось 12 марта в половине 12 ночи. Его опубликовали 13 марта днем. В интервью глава государства заявил, что поддерживает идею прогрессивного налогообложения в РФ, высказался о ядерной войне и переговорах с Украиной, а также отметил, что подготовил ответ на расширение границ НАТО.
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