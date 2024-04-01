Суд опроверг информацию о многомиллиардной недвижимости семьи Суровикиных

01 апреля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Информация о многомиллиардной недвижимости Сергея Суровикина оказалось недостоверной Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Суд опроверг информацию о многомиллиардной недвижимости, принадлежащей семье Суровикиных, которую распространяло сетевое издание Vesistitim. Решением суда подтверждено, что утверждения о владении бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиными и его супругой Анной имуществом на миллиарды рублей являются ложными. «Богатства генерала Суровикина оказались выдуманными. Ранее издание опубликовало статью о миллиардном состоянии семьи генерала Суровикина — что его супруге Анне якобы принадлежит недвижимость общей стоимостью около 4,5 миллиардов рублей, а также были размещены ссылки на telegram-канал, опубликовавший их персональные данные — как реальные, так и выдуманные», — говорится в постановлении суда. Источником данной информации являлось расследование Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России). Редакция издания Vesistitim, распространившая эти недостоверные сведения без предварительной проверки, признала свою ошибку и извинилась перед Анной и Сергеем Суровикиными за участие в информационной атаке. После получения иска СМИ согласилось на заключение Мирового Соглашения по данному вопросу. Также были компенсированы судебные расходы в размере около 96 тысяч рублей. Недостоверные материалы удалены, заключили в постановлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд опроверг информацию о многомиллиардной недвижимости, принадлежащей семье Суровикиных, которую распространяло сетевое издание Vesistitim. Решением суда подтверждено, что утверждения о владении бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиными и его супругой Анной имуществом на миллиарды рублей являются ложными. «Богатства генерала Суровикина оказались выдуманными. Ранее издание опубликовало статью о миллиардном состоянии семьи генерала Суровикина — что его супруге Анне якобы принадлежит недвижимость общей стоимостью около 4,5 миллиардов рублей, а также были размещены ссылки на telegram-канал, опубликовавший их персональные данные — как реальные, так и выдуманные», — говорится в постановлении суда. Источником данной информации являлось расследование Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России). Редакция издания Vesistitim, распространившая эти недостоверные сведения без предварительной проверки, признала свою ошибку и извинилась перед Анной и Сергеем Суровикиными за участие в информационной атаке. После получения иска СМИ согласилось на заключение Мирового Соглашения по данному вопросу. Также были компенсированы судебные расходы в размере около 96 тысяч рублей. Недостоверные материалы удалены, заключили в постановлении.