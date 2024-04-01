Суд опроверг информацию о многомиллиардной недвижимости семьи Суровикиных

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Генерал Суровикин.stock, суровикин сергей,  stock
Информация о многомиллиардной недвижимости Сергея Суровикина оказалось недостоверной Фото:

Суд опроверг информацию о многомиллиардной недвижимости, принадлежащей семье Суровикиных, которую распространяло сетевое издание Vesistitim. Решением суда подтверждено, что утверждения о владении бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиными и его супругой Анной имуществом на миллиарды рублей являются ложными.

«Богатства генерала Суровикина оказались выдуманными. Ранее издание опубликовало статью о миллиардном состоянии семьи генерала Суровикина — что его супруге Анне якобы принадлежит недвижимость общей стоимостью около 4,5 миллиардов рублей, а также были размещены ссылки на telegram-канал, опубликовавший их персональные данные — как реальные, так и выдуманные», — говорится в постановлении суда.

Источником данной информации являлось расследование Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России). Редакция издания Vesistitim, распространившая эти недостоверные сведения без предварительной проверки, признала свою ошибку и извинилась перед Анной и Сергеем Суровикиными за участие в информационной атаке. После получения иска СМИ согласилось на заключение Мирового Соглашения по данному вопросу. Также были компенсированы судебные расходы в размере около 96 тысяч рублей. Недостоверные материалы удалены, заключили в постановлении.

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Суд опроверг информацию о многомиллиардной недвижимости, принадлежащей семье Суровикиных, которую распространяло сетевое издание Vesistitim. Решением суда подтверждено, что утверждения о владении бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиными и его супругой Анной имуществом на миллиарды рублей являются ложными. «Богатства генерала Суровикина оказались выдуманными. Ранее издание опубликовало статью о миллиардном состоянии семьи генерала Суровикина — что его супруге Анне якобы принадлежит недвижимость общей стоимостью около 4,5 миллиардов рублей, а также были размещены ссылки на telegram-канал, опубликовавший их персональные данные — как реальные, так и выдуманные», — говорится в постановлении суда. Источником данной информации являлось расследование Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России). Редакция издания Vesistitim, распространившая эти недостоверные сведения без предварительной проверки, признала свою ошибку и извинилась перед Анной и Сергеем Суровикиными за участие в информационной атаке. После получения иска СМИ согласилось на заключение Мирового Соглашения по данному вопросу. Также были компенсированы судебные расходы в размере около 96 тысяч рублей. Недостоверные материалы удалены, заключили в постановлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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