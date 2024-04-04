Макрон заявил, что у него есть «полезная информация» о теракте в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Франции, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон не стал раскрывать, какой «полезной информацией» обладает Франция о теракте Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

У Франции есть «полезная информация» по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, комментируя телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню.

«Я действительно попросил провести переговоры технического характера. Прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией. Не буду ее раскрывать здесь», — заявил Эммануэль Макрон. Прямой эфир шел на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Днем ранее состоялся переговор между французской и российской стороной. В нем был затронут теракт в «Крокусе», где погибло 144 человека, а более 550 пострадали. Себастьян Лекорню настаивал, что Украина и Запад не причастны к теракту. Подробнее — в материале URA.RU.

Трагедия произошла 22 марта. Террористы расстреляли людей в «Крокусе» и подожгли концертный зал. Спустя время обрушилась крыша, разбор завалов шел несколько дней. ФСБ России 23 марта задержала причастных к теракту. 4 апреля были задержаны еще люди. Это произошло в Екатеринбурге и Омске, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У Франции есть «полезная информация» по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, комментируя телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. «Я действительно попросил провести переговоры технического характера. Прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией. Не буду ее раскрывать здесь», — заявил Эммануэль Макрон. Прямой эфир шел на странице Елисейского дворца в соцсети X. Днем ранее состоялся переговор между французской и российской стороной. В нем был затронут теракт в «Крокусе», где погибло 144 человека, а более 550 пострадали. Себастьян Лекорню настаивал, что Украина и Запад не причастны к теракту. Подробнее — в материале URA.RU. Трагедия произошла 22 марта. Террористы расстреляли людей в «Крокусе» и подожгли концертный зал. Спустя время обрушилась крыша, разбор завалов шел несколько дней. ФСБ России 23 марта задержала причастных к теракту. 4 апреля были задержаны еще люди. Это произошло в Екатеринбурге и Омске, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...