Макрон заявил, что у него есть «полезная информация» о теракте в «Крокусе»

У Франции есть «полезная информация» по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, комментируя телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню.
«Я действительно попросил провести переговоры технического характера. Прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией. Не буду ее раскрывать здесь», — заявил Эммануэль Макрон. Прямой эфир шел на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Днем ранее состоялся переговор между французской и российской стороной. В нем был затронут теракт в «Крокусе», где погибло 144 человека, а более 550 пострадали. Себастьян Лекорню настаивал, что Украина и Запад не причастны к теракту. Подробнее — в материале URA.RU.
Трагедия произошла 22 марта. Террористы расстреляли людей в «Крокусе» и подожгли концертный зал. Спустя время обрушилась крыша, разбор завалов шел несколько дней. ФСБ России 23 марта задержала причастных к теракту. 4 апреля были задержаны еще люди. Это произошло в Екатеринбурге и Омске, пишет RT.
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