Макрон заявил, что у него есть «полезная информация» о теракте в «Крокусе»

04 апреля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон не стал раскрывать, какой «полезной информацией» обладает Франция о теракте Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» У Франции есть «полезная информация» по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, комментируя телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. «Я действительно попросил провести переговоры технического характера. Прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией. Не буду ее раскрывать здесь», — заявил Эммануэль Макрон. Прямой эфир шел на странице Елисейского дворца в соцсети X. Днем ранее состоялся переговор между французской и российской стороной. В нем был затронут теракт в «Крокусе», где погибло 144 человека, а более 550 пострадали. Себастьян Лекорню настаивал, что Украина и Запад не причастны к теракту. Подробнее — в материале URA.RU. Трагедия произошла 22 марта. Террористы расстреляли людей в «Крокусе» и подожгли концертный зал. Спустя время обрушилась крыша, разбор завалов шел несколько дней. ФСБ России 23 марта задержала причастных к теракту. 4 апреля были задержаны еще люди. Это произошло в Екатеринбурге и Омске, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Франции есть «полезная информация» по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, комментируя телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. «Я действительно попросил провести переговоры технического характера. Прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией. Не буду ее раскрывать здесь», — заявил Эммануэль Макрон. Прямой эфир шел на странице Елисейского дворца в соцсети X. Днем ранее состоялся переговор между французской и российской стороной. В нем был затронут теракт в «Крокусе», где погибло 144 человека, а более 550 пострадали. Себастьян Лекорню настаивал, что Украина и Запад не причастны к теракту. Подробнее — в материале URA.RU. Трагедия произошла 22 марта. Террористы расстреляли людей в «Крокусе» и подожгли концертный зал. Спустя время обрушилась крыша, разбор завалов шел несколько дней. ФСБ России 23 марта задержала причастных к теракту. 4 апреля были задержаны еще люди. Это произошло в Екатеринбурге и Омске, пишет RT.