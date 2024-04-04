РИАН: задержанного в Омске пособника террористов доставят в Москву

04 апреля 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в теракте в «Крокусе», которого задержали в Омске, доставят в Москву. Там ему огласят меру пресечения. Об этом рассказал источник РИА Новости в силовых структурах. «Подозреваемого направят в Москву для вынесения меры пресечения», — сообщил информатор агентства. Причастный к теракту был задержан 4 апреля в Омске. Помимо него ФСБ задержала еще двух подозреваемых — в Екатеринбурге и Москве. В спецслужбах выяснили, что они переводили деньги на закупку огнестрельного оружия и транспорта. Третий вербовал пособников и финансировал исполнителей. Террористам грозит пожизненное заключение. Они ждут решения суда в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. На время карантина их пометили в одиночные камеры, передает телеканал 360. Все, что известно о подозреваемых в теракте, в результате которого погибли 144 человека, — в материале URA.RU.