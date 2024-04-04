РИАН: задержанного в Омске пособника террористов доставят в Москву

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Новых пособников террористов задержали 4 апреля в трех регионах РФ Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Подозреваемого в теракте в «Крокусе», которого задержали в Омске, доставят в Москву. Там ему огласят меру пресечения. Об этом рассказал источник РИА Новости в силовых структурах.

«Подозреваемого направят в Москву для вынесения меры пресечения», — сообщил информатор агентства. Причастный к теракту был задержан 4 апреля в Омске.

Помимо него ФСБ задержала еще двух подозреваемых — в Екатеринбурге и Москве. В спецслужбах выяснили, что они переводили деньги на закупку огнестрельного оружия и транспорта. Третий вербовал пособников и финансировал исполнителей.

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Террористам грозит пожизненное заключение. Они ждут решения суда в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. На время карантина их пометили в одиночные камеры, передает телеканал 360. Все, что известно о подозреваемых в теракте, в результате которого погибли 144 человека, — в материале URA.RU.

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Подозреваемого в теракте в «Крокусе», которого задержали в Омске, доставят в Москву. Там ему огласят меру пресечения. Об этом рассказал источник РИА Новости в силовых структурах. «Подозреваемого направят в Москву для вынесения меры пресечения», — сообщил информатор агентства. Причастный к теракту был задержан 4 апреля в Омске. Помимо него ФСБ задержала еще двух подозреваемых — в Екатеринбурге и Москве. В спецслужбах выяснили, что они переводили деньги на закупку огнестрельного оружия и транспорта. Третий вербовал пособников и финансировал исполнителей. Террористам грозит пожизненное заключение. Они ждут решения суда в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. На время карантина их пометили в одиночные камеры, передает телеканал 360. Все, что известно о подозреваемых в теракте, в результате которого погибли 144 человека, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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