Губерниев вступился за теннисистов, которых глава ОКР назвал «командой иноагентов»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сделал «крайне странное заявление», назвав российских теннисистов, которые хотят поехать на Игры в Париже «командой иноагентов». Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Это очень странное заявление, нехорошо так говорить главе ОКР. Даниил Медведев — это легенда мирового и российского тенниса. Он — наш посланник, он — лицо спортивной России, один из самых популярных и мощных спортсменов за рубежом», — заявил Дмитрий Губерниев в разговоре с
Он отметил, что нельзя мешать Медведеву выступать в Париже. Ведь после Олимпийских игр он принесет с собой много наград, уверен Губерниев. Еще он задал вопрос Позднякову про то, можно ли называть хоккеиста Александра Овечкина, который играет в Вашингтоне, иноагентом.
До этого глава ОКР назвал спортсменов, которые хотят поехать на Олимпиаду в Париже «командой иноагентов». В своем заявлении он согласился со словами президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Она назвала таких спортсменов «командой бомжей». Российские спортсмены будут участвовать в Олимпиде под нейтральным флагом.
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