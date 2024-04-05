Губерниев вступился за теннисистов, которых глава ОКР назвал «командой иноагентов»

Губерниев предложил Позднякову назвать иноагентом Овечкина, а не теннисистов

05 апреля 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев отметил, что называть российских спортсменов иноагентами, это странно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сделал «крайне странное заявление», назвав российских теннисистов, которые хотят поехать на Игры в Париже «командой иноагентов». Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Это очень странное заявление, нехорошо так говорить главе ОКР. Даниил Медведев — это легенда мирового и российского тенниса. Он — наш посланник, он — лицо спортивной России, один из самых популярных и мощных спортсменов за рубежом», — заявил Дмитрий Губерниев в разговоре с News.ru . Он отметил, что нельзя мешать Медведеву выступать в Париже. Ведь после Олимпийских игр он принесет с собой много наград, уверен Губерниев. Еще он задал вопрос Позднякову про то, можно ли называть хоккеиста Александра Овечкина, который играет в Вашингтоне, иноагентом. До этого глава ОКР назвал спортсменов, которые хотят поехать на Олимпиаду в Париже «командой иноагентов». В своем заявлении он согласился со словами президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Она назвала таких спортсменов «командой бомжей». Российские спортсмены будут участвовать в Олимпиде под нейтральным флагом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сделал «крайне странное заявление», назвав российских теннисистов, которые хотят поехать на Игры в Париже «командой иноагентов». Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Это очень странное заявление, нехорошо так говорить главе ОКР. Даниил Медведев — это легенда мирового и российского тенниса. Он — наш посланник, он — лицо спортивной России, один из самых популярных и мощных спортсменов за рубежом», — заявил Дмитрий Губерниев в разговоре с News.ru. Он отметил, что нельзя мешать Медведеву выступать в Париже. Ведь после Олимпийских игр он принесет с собой много наград, уверен Губерниев. Еще он задал вопрос Позднякову про то, можно ли называть хоккеиста Александра Овечкина, который играет в Вашингтоне, иноагентом. До этого глава ОКР назвал спортсменов, которые хотят поехать на Олимпиаду в Париже «командой иноагентов». В своем заявлении он согласился со словами президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Она назвала таких спортсменов «командой бомжей». Российские спортсмены будут участвовать в Олимпиде под нейтральным флагом.