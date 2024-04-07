URA.RU стало лауреатом премии RUTUBE после блокировки youtube-канала. Фото, видео

07 апреля 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

URA.RU благодарит подписчиков за полученную награду Фото: Илья Московец © URA.RU На видеохостинге Rutube 7 апреля прошла первая Национальная премия «Феникс», лауреатом которой стало URA.RU. Об этом сообщает корреспондент агентства Андрей Трусов, который присутствовал на мероприятии. Новость по теме Rutube проведет премию «Феникс» для «возродившихся» блогеров «Всем привет, дорогие зрители и читатели URA.RU! Сегодня мы выиграли премию „Феникс“ от Rutube. Спасибо большое вам, без ваших зрительских отзывов, комментариев и подписок мы бы никогда ее не получили», — заявил Андрей Трусов. Церемония награждения от Rutube проходит на ВДНХ в рамках 30-летия Рунета. Премия посвящена «возродившимся блогерам», каналы которых без объяснения причин были заблокированы на YouTube. Помимо URA.RU награды получили МИД России, Первый канал, режиссер Никита Михалков, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, пранкеры Вован и Лексус, «Ростех» и другие. Youtube-канал URA.RU, как и каналы многих российских СМИ был дважды заблокирован на видеохостинге. Теперь, чтобы не пропустить важные события, читатели могут подписаться на нас в Rutube . URA.RU удостоилось премии «Феникс» от Rutube Фото: Андрей Трусов URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На видеохостинге Rutube 7 апреля прошла первая Национальная премия «Феникс», лауреатом которой стало URA.RU. Об этом сообщает корреспондент агентства Андрей Трусов, который присутствовал на мероприятии. «Всем привет, дорогие зрители и читатели URA.RU! Сегодня мы выиграли премию „Феникс“ от Rutube. Спасибо большое вам, без ваших зрительских отзывов, комментариев и подписок мы бы никогда ее не получили», — заявил Андрей Трусов. Церемония награждения от Rutube проходит на ВДНХ в рамках 30-летия Рунета. Премия посвящена «возродившимся блогерам», каналы которых без объяснения причин были заблокированы на YouTube. Помимо URA.RU награды получили МИД России, Первый канал, режиссер Никита Михалков, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, пранкеры Вован и Лексус, «Ростех» и другие. Youtube-канал URA.RU, как и каналы многих российских СМИ был дважды заблокирован на видеохостинге. Теперь, чтобы не пропустить важные события, читатели могут подписаться на нас в Rutube.