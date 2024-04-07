07 апреля 2024

«Известия»: казахские банки стали медленней обрабатывать переводы из РФ

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Михаил Мишустин на Заседании межправительственного совета ЕАЭС. Алма-Ата, флаг казахстана, казахстан, казахский флаг
Местные банки не прекратят принимать транзакции полностью (архивное фото) Фото:

Платежи из России в Казахстан стали задерживаться до двух-трех недель из-за ужесточения проверок контрагентов в РФ. Об этом рассказали эксперты.

«Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель. Ситуация усугубилась с конца февраля. Местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Однако полностью местные банки принимать транзакции не прекратят», — передает газета «Известия».

В конце февраля казахский банк «Фридом Финанс» прекратил операции с картами российской платежной системы «Мир», передает «Национальная служба новостей». Это произошло из-за того, что банк рассматривает меры по минимизации риска применения вторичных санкций иностранными юрисдикциями.

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Платежи из России в Казахстан стали задерживаться до двух-трех недель из-за ужесточения проверок контрагентов в РФ. Об этом рассказали эксперты. «Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель. Ситуация усугубилась с конца февраля. Местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Однако полностью местные банки принимать транзакции не прекратят», — передает газета «Известия». В конце февраля казахский банк «Фридом Финанс» прекратил операции с картами российской платежной системы «Мир», передает «Национальная служба новостей». Это произошло из-за того, что банк рассматривает меры по минимизации риска применения вторичных санкций иностранными юрисдикциями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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