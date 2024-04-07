«Известия»: казахские банки стали медленней обрабатывать переводы из РФ

Платежи из России в Казахстан стали задерживаться до двух-трех недель из-за ужесточения проверок контрагентов в РФ. Об этом рассказали эксперты.
«Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель. Ситуация усугубилась с конца февраля. Местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Однако полностью местные банки принимать транзакции не прекратят», — передает газета «Известия».
В конце февраля казахский банк «Фридом Финанс» прекратил операции с картами российской платежной системы «Мир», передает «Национальная служба новостей». Это произошло из-за того, что банк рассматривает меры по минимизации риска применения вторичных санкций иностранными юрисдикциями.
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