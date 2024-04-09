США уличили в использовании IT-технологий против неугодных государств

Патрушев: США используют IT-сферу для борьбы с неугодными странами

09 апреля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

IT-пространство стало местом борьбы США и их союзников, считает Николай Патрушев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вашингтон пользуется информационными технологиями для борьбы со странами, отстаивающими собственную независимость. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев. «США активно используют их (IT-средства — прим. URA.RU) в целях межгосударственного противоборства», — сказал Патрушев в ходе заседания научного совета при Совбезе, его слова приводит « Газета.Ru ». Он добавил, что IT-пространство стало местом борьбы США и их союзников со странами, проводящими независимую политику и стремящимися к укреплению собственного суверенитета. Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что западные страны во главе с США своими действиями подрывают доверие к собственным технологическим решениям и реализующим их компаниям IT-индустрии. Он добавил, что часто обнаруживаются факты вмешательства американских спецслужб в деятельность крупнейших корпораций отрасли, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон пользуется информационными технологиями для борьбы со странами, отстаивающими собственную независимость. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев. «США активно используют их (IT-средства — прим. URA.RU) в целях межгосударственного противоборства», — сказал Патрушев в ходе заседания научного совета при Совбезе, его слова приводит «Газета.Ru». Он добавил, что IT-пространство стало местом борьбы США и их союзников со странами, проводящими независимую политику и стремящимися к укреплению собственного суверенитета. Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что западные страны во главе с США своими действиями подрывают доверие к собственным технологическим решениям и реализующим их компаниям IT-индустрии. Он добавил, что часто обнаруживаются факты вмешательства американских спецслужб в деятельность крупнейших корпораций отрасли, передает RT.