Глава Роскосмоса объяснил, почему снова отменили пуск ракеты «Ангара-А5»

Второй пуск ракеты «Ангара-А5» отменен из-за сбоя в системе контроля
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Запуск ракеты отменили 10 апреля (архивное фото) Фото:

Второй перенос пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отменили из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

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«Сбой в системе контроля запуска двигателя стал причиной повторной отмены пуска тяжелой ракеты-носителя „Ангара-А5“», — сказал Борисов журналистам. Его заявление приводит ТАСС. По словам главы Роскосмоса, перенос пуска ракеты — рядовое явление. Ожидается, что запуск состоится 11 апреля.

Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» переносили несколько раз. Ожидается, что ракета будет участвовать в лунной миссии. Для этого «Ангара-А5» должна совершить 30 запусков.

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Второй перенос пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отменили из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. «Сбой в системе контроля запуска двигателя стал причиной повторной отмены пуска тяжелой ракеты-носителя „Ангара-А5“», — сказал Борисов журналистам. Его заявление приводит ТАСС. По словам главы Роскосмоса, перенос пуска ракеты — рядовое явление. Ожидается, что запуск состоится 11 апреля. Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» переносили несколько раз. Ожидается, что ракета будет участвовать в лунной миссии. Для этого «Ангара-А5» должна совершить 30 запусков.
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