Госкомиссия разрешила третью попытку запуска «Ангары»

11 апреля 2024 в 06:07 Размер текста - 17 +

Пуск «Ангары» назначили на 11 апреля Фото: Пресс-служба Роскосмоса Государственная комиссия разрешила третью попытку запуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Об этом рассказал журналистам представитель «Роскосмоса». «На космодроме Восточный решением государственной комиссии первая ракета космического назначения „Ангара-А5“ допущена к заправке и пуску. Старт намечен 11 апреля на 12.00 по московскому времени с площадки 1А», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. Первый старт ракеты был запланирован на 9 апреля, но автоматика дала команду отбой. Затем старт «Ангары» перенесли на 10 апреля, однако он был снова отменен из-за неисправностей системы контроля запуска двигателя. «Ангара» может стать частью российской лунной программы, а также использоваться для пилотируемых миссий на спутник Земли, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru. Для реализации лунной программы потребуется не менее 37 запусков ракеты. Пока в проекте «Ангары» всего три запуска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная комиссия разрешила третью попытку запуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Об этом рассказал журналистам представитель «Роскосмоса». «На космодроме Восточный решением государственной комиссии первая ракета космического назначения „Ангара-А5“ допущена к заправке и пуску. Старт намечен 11 апреля на 12.00 по московскому времени с площадки 1А», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. Первый старт ракеты был запланирован на 9 апреля, но автоматика дала команду отбой. Затем старт «Ангары» перенесли на 10 апреля, однако он был снова отменен из-за неисправностей системы контроля запуска двигателя. «Ангара» может стать частью российской лунной программы, а также использоваться для пилотируемых миссий на спутник Земли, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru. Для реализации лунной программы потребуется не менее 37 запусков ракеты. Пока в проекте «Ангары» всего три запуска.