Госкомиссия разрешила третью попытку запуска «Ангары»

Государственная комиссия разрешила третью попытку запуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Об этом рассказал журналистам представитель «Роскосмоса».
«На космодроме Восточный решением государственной комиссии первая ракета космического назначения „Ангара-А5“ допущена к заправке и пуску. Старт намечен 11 апреля на 12.00 по московскому времени с площадки 1А», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Первый старт ракеты был запланирован на 9 апреля, но автоматика дала команду отбой. Затем старт «Ангары» перенесли на 10 апреля, однако он был снова отменен из-за неисправностей системы контроля запуска двигателя.
«Ангара» может стать частью российской лунной программы, а также использоваться для пилотируемых миссий на спутник Земли, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru. Для реализации лунной программы потребуется не менее 37 запусков ракеты. Пока в проекте «Ангары» всего три запуска.
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