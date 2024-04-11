Оппозиция победила на выборах в Южной Корее

11 апреля 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

Оппозиция победила на парламентских выборах в Южной Корее Фото: Владимир Андреев © URA.RU На выборах в Южной Корее победу одержала оппозиционная Демократическая партия (ДПК). Об этом сообщила газета Korea Times. «По результатам подсчетам почти всех голосов, ДПК получает 174 места из 300, у правящей партии 108 мест. В совокупности оппозиционные партии получили немногим более 180 мест в парламенте», — отмечает издание. Явка избирателей на выборах в Корее достигла 67%. Это самый высокий результат на парламентских выборах в истории республики. В Корее на политической арене обычно конкурируют две крупные партии — это партия консерваторов и ДПК. В настоящее время верх взяли демократы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборах в Южной Корее победу одержала оппозиционная Демократическая партия (ДПК). Об этом сообщила газета Korea Times. «По результатам подсчетам почти всех голосов, ДПК получает 174 места из 300, у правящей партии 108 мест. В совокупности оппозиционные партии получили немногим более 180 мест в парламенте», — отмечает издание. Явка избирателей на выборах в Корее достигла 67%. Это самый высокий результат на парламентских выборах в истории республики. В Корее на политической арене обычно конкурируют две крупные партии — это партия консерваторов и ДПК. В настоящее время верх взяли демократы.