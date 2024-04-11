Оппозиция победила на выборах в Южной Корее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Оппозиция победила на парламентских выборах в Южной Корее Фото:

На выборах в Южной Корее победу одержала оппозиционная Демократическая партия (ДПК). Об этом сообщила газета Korea Times.

«По результатам подсчетам почти всех голосов, ДПК получает 174 места из 300, у правящей партии 108 мест. В совокупности оппозиционные партии получили немногим более 180 мест в парламенте», — отмечает издание.

Явка избирателей на выборах в Корее достигла 67%. Это самый высокий результат на парламентских выборах в истории республики.

В Корее на политической арене обычно конкурируют две крупные партии — это партия консерваторов и ДПК. В настоящее время верх взяли демократы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На выборах в Южной Корее победу одержала оппозиционная Демократическая партия (ДПК). Об этом сообщила газета Korea Times. «По результатам подсчетам почти всех голосов, ДПК получает 174 места из 300, у правящей партии 108 мест. В совокупности оппозиционные партии получили немногим более 180 мест в парламенте», — отмечает издание. Явка избирателей на выборах в Корее достигла 67%. Это самый высокий результат на парламентских выборах в истории республики. В Корее на политической арене обычно конкурируют две крупные партии — это партия консерваторов и ДПК. В настоящее время верх взяли демократы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...