В Бразилии женщина пришла с трупом дяди в банк, чтобы оформить на него кредит. Видео

17 апреля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Женщина в Бразилии хотела взять кредит на умершего дядю в размере 309 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Бразилии в Рио-де-Жанейро женщина попыталась взять кредит в размере 17 тысяч бразильских реалов (309 тысяч рублей) на умершего дядю. Она привезла его тело на инвалидной коляске в банк. Об этом сообщает telegram-канал «Говорит Москва». «Дядя, ты слушаешь? Распишись здесь и перестань причинять мне головную боль», — цитирует telegram-канал слова женщины. Она делала вид, что общается с родственником. Сотрудники банка спросили, почему мужчина выглядит таким бледным, позже они вызвали скорую помощь. Врачи, которые прибыли на место, подтвердили смерть мужчины еще до визита в отделение банка. Саму женщину арестовали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бразилии в Рио-де-Жанейро женщина попыталась взять кредит в размере 17 тысяч бразильских реалов (309 тысяч рублей) на умершего дядю. Она привезла его тело на инвалидной коляске в банк. Об этом сообщает telegram-канал «Говорит Москва». «Дядя, ты слушаешь? Распишись здесь и перестань причинять мне головную боль», — цитирует telegram-канал слова женщины. Она делала вид, что общается с родственником. Сотрудники банка спросили, почему мужчина выглядит таким бледным, позже они вызвали скорую помощь. Врачи, которые прибыли на место, подтвердили смерть мужчины еще до визита в отделение банка. Саму женщину арестовали.