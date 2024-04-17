В Бразилии женщина пришла с трупом дяди в банк, чтобы оформить на него кредит. Видео

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Женщина в Бразилии хотела взять кредит на умершего дядю в размере 309 тысяч рублей Фото:

В Бразилии в Рио-де-Жанейро женщина попыталась взять кредит в размере 17 тысяч бразильских реалов (309 тысяч рублей) на умершего дядю. Она привезла его тело на инвалидной коляске в банк. Об этом сообщает telegram-канал «Говорит Москва».

«Дядя, ты слушаешь? Распишись здесь и перестань причинять мне головную боль», — цитирует telegram-канал слова женщины. Она делала вид, что общается с родственником.

Сотрудники банка спросили, почему мужчина выглядит таким бледным, позже они вызвали скорую помощь. Врачи, которые прибыли на место, подтвердили смерть мужчины еще до визита в отделение банка. Саму женщину арестовали.

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В Бразилии в Рио-де-Жанейро женщина попыталась взять кредит в размере 17 тысяч бразильских реалов (309 тысяч рублей) на умершего дядю. Она привезла его тело на инвалидной коляске в банк. Об этом сообщает telegram-канал «Говорит Москва». «Дядя, ты слушаешь? Распишись здесь и перестань причинять мне головную боль», — цитирует telegram-канал слова женщины. Она делала вид, что общается с родственником. Сотрудники банка спросили, почему мужчина выглядит таким бледным, позже они вызвали скорую помощь. Врачи, которые прибыли на место, подтвердили смерть мужчины еще до визита в отделение банка. Саму женщину арестовали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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