В Бразилии в Рио-де-Жанейро женщина попыталась взять кредит в размере 17 тысяч бразильских реалов (309 тысяч рублей) на умершего дядю. Она привезла его тело на инвалидной коляске в банк. Об этом сообщает telegram-канал «Говорит Москва».
«Дядя, ты слушаешь? Распишись здесь и перестань причинять мне головную боль», — цитирует telegram-канал слова женщины. Она делала вид, что общается с родственником.
Сотрудники банка спросили, почему мужчина выглядит таким бледным, позже они вызвали скорую помощь. Врачи, которые прибыли на место, подтвердили смерть мужчины еще до визита в отделение банка. Саму женщину арестовали.
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