Экс-начальник снабжения ВСУ попался на воровстве

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Экс-начальника снабжения МО Украины задержали по факту незаконного обогащения, утчонили в ведомстве Фото:

На Украине задержан бывший начальник снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту незаконного обогащения. Об этом сообщили в украинском военном ведомстве.

«Экс-начальник продовольственного обеспечения сил логистики ВСУ задержан по подозрению в незаконном обогащении на почти 58 миллионов гривен», — уточнили в минобороны Украины. По версии следствия, тот успел приобрести квартиру в Киеве, а также десятки земельных участкова по всей стране.

О коррупции на Украине сообщалось неоднократно. Это одна из проблем в стране, которая мешает ей вступить в ЕС, отмечали на Западе. В феврале стало известно об одном из крупнейших коррупционных скандалов. Служба безопасности Украины начала обыски у сотрудников министерства обороны страны по факту кражи 1,5 миллиарда гривен.

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На Украине задержан бывший начальник снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту незаконного обогащения. Об этом сообщили в украинском военном ведомстве. «Экс-начальник продовольственного обеспечения сил логистики ВСУ задержан по подозрению в незаконном обогащении на почти 58 миллионов гривен», — уточнили в минобороны Украины. По версии следствия, тот успел приобрести квартиру в Киеве, а также десятки земельных участкова по всей стране. О коррупции на Украине сообщалось неоднократно. Это одна из проблем в стране, которая мешает ей вступить в ЕС, отмечали на Западе. В феврале стало известно об одном из крупнейших коррупционных скандалов. Служба безопасности Украины начала обыски у сотрудников министерства обороны страны по факту кражи 1,5 миллиарда гривен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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