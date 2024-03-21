Экс-начальник снабжения ВСУ попался на воровстве

21 марта 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Экс-начальника снабжения МО Украины задержали по факту незаконного обогащения, утчонили в ведомстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Украине задержан бывший начальник снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту незаконного обогащения. Об этом сообщили в украинском военном ведомстве. «Экс-начальник продовольственного обеспечения сил логистики ВСУ задержан по подозрению в незаконном обогащении на почти 58 миллионов гривен», — уточнили в минобороны Украины. По версии следствия, тот успел приобрести квартиру в Киеве, а также десятки земельных участкова по всей стране. О коррупции на Украине сообщалось неоднократно. Это одна из проблем в стране, которая мешает ей вступить в ЕС, отмечали на Западе. В феврале стало известно об одном из крупнейших коррупционных скандалов. Служба безопасности Украины начала обыски у сотрудников министерства обороны страны по факту кражи 1,5 миллиарда гривен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине задержан бывший начальник снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту незаконного обогащения. Об этом сообщили в украинском военном ведомстве. «Экс-начальник продовольственного обеспечения сил логистики ВСУ задержан по подозрению в незаконном обогащении на почти 58 миллионов гривен», — уточнили в минобороны Украины. По версии следствия, тот успел приобрести квартиру в Киеве, а также десятки земельных участкова по всей стране. О коррупции на Украине сообщалось неоднократно. Это одна из проблем в стране, которая мешает ей вступить в ЕС, отмечали на Западе. В феврале стало известно об одном из крупнейших коррупционных скандалов. Служба безопасности Украины начала обыски у сотрудников министерства обороны страны по факту кражи 1,5 миллиарда гривен.