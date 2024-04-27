В Москве в аэропорту Шереметьево произошла масштабная полицейская облава на иностранных граждан. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«В московском Шереметьево масштабная полицейская облава <…> Задержаны минимум семеро таксистов-нелегалов, которые приехали в РФ без документов. Скоро их депортируют», — сообщает telegram-канал Mash. Там же заявляют, что заведено 26 административных дел по статьям о незаконной работе и нарушении требований при перевозке пассажиров.
Mash заявляют, что полицейские ведут проверку сотрудников подрядных организаций аэропорта. Среди них: повара, уборщики и техперсонал.
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