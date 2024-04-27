Mash: в Шереметьево масштабная полицейская облава на мигрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы, силовик в маске
В московском аэропорту Шереметьево проходит масштабная облава на мигрантов Фото:

В Москве в аэропорту Шереметьево произошла масштабная полицейская облава на иностранных граждан. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«В московском Шереметьево масштабная полицейская облава <…> Задержаны минимум семеро таксистов-нелегалов, которые приехали в РФ без документов. Скоро их депортируют», — сообщает telegram-канал Mash. Там же заявляют, что заведено 26 административных дел по статьям о незаконной работе и нарушении требований при перевозке пассажиров.

Mash заявляют, что полицейские ведут проверку сотрудников подрядных организаций аэропорта. Среди них: повара, уборщики и техперсонал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве в аэропорту Шереметьево произошла масштабная полицейская облава на иностранных граждан. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В московском Шереметьево масштабная полицейская облава <…> Задержаны минимум семеро таксистов-нелегалов, которые приехали в РФ без документов. Скоро их депортируют», — сообщает telegram-канал Mash. Там же заявляют, что заведено 26 административных дел по статьям о незаконной работе и нарушении требований при перевозке пассажиров. Mash заявляют, что полицейские ведут проверку сотрудников подрядных организаций аэропорта. Среди них: повара, уборщики и техперсонал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...