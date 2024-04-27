Происшествия Mash: в Шереметьево масштабная полицейская облава на мигрантов. Видео 27 апреля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 + В московском аэропорту Шереметьево проходит масштабная облава на мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве в аэропорту Шереметьево произошла масштабная полицейская облава на иностранных граждан. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В московском Шереметьево масштабная полицейская облава <…> Задержаны минимум семеро таксистов-нелегалов, которые приехали в РФ без документов. Скоро их депортируют», — сообщает telegram-канал Mash. Там же заявляют, что заведено 26 административных дел по статьям о незаконной работе и нарушении требований при перевозке пассажиров. Mash заявляют, что полицейские ведут проверку сотрудников подрядных организаций аэропорта. Среди них: повара, уборщики и техперсонал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве в аэропорту Шереметьево произошла масштабная полицейская облава на иностранных граждан. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В московском Шереметьево масштабная полицейская облава <…> Задержаны минимум семеро таксистов-нелегалов, которые приехали в РФ без документов. Скоро их депортируют», — сообщает telegram-канал Mash. Там же заявляют, что заведено 26 административных дел по статьям о незаконной работе и нарушении требований при перевозке пассажиров. Mash заявляют, что полицейские ведут проверку сотрудников подрядных организаций аэропорта. Среди них: повара, уборщики и техперсонал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям