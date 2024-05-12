В Британии назвали, какой следующий город ВС РФ возьмут в Харьковской области

Sky News: следующим ВС РФ возьмут под контроль город Волчанск

12 мая 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ в ходе наступления в Харьковской области возьмут под контроль Волчанск, заявили в Sky News Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следующим ВС РФ возьмут под контроль город Волчанск. Об этом сообщила редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс. «Существуют реальные опасения, что <…> Россия может взять под контроль Волчанск», — заявила Хейнс. Она также отметила, что ВС РФ открыла новый крупный фронт в районе Харькова. По ее словам, российские войска займут Волчанск, если ВСУ не сможет отразить наступления в районе Харькова. ВС РФ ведут активное наступление в Харьковской области. О сложной для ВСУ обстановку в регионе сообщал главком ВСУ Александр Сырский. Командир украинского подразделения Денис Ярославский отмечал, что основная проблема обороны ВСУ в регионе — это отсутствие фортификационных сооружений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следующим ВС РФ возьмут под контроль город Волчанск. Об этом сообщила редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс. «Существуют реальные опасения, что <…> Россия может взять под контроль Волчанск», — заявила Хейнс. Она также отметила, что ВС РФ открыла новый крупный фронт в районе Харькова. По ее словам, российские войска займут Волчанск, если ВСУ не сможет отразить наступления в районе Харькова. ВС РФ ведут активное наступление в Харьковской области. О сложной для ВСУ обстановку в регионе сообщал главком ВСУ Александр Сырский. Командир украинского подразделения Денис Ярославский отмечал, что основная проблема обороны ВСУ в регионе — это отсутствие фортификационных сооружений.