В Британии назвали, какой следующий город ВС РФ возьмут в Харьковской области

Sky News: следующим ВС РФ возьмут под контроль город Волчанск
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ВС РФ в ходе наступления в Харьковской области возьмут под контроль Волчанск, заявили в Sky News Фото:
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Следующим ВС РФ возьмут под контроль город Волчанск. Об этом сообщила редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс.

«Существуют реальные опасения, что <…> Россия может взять под контроль Волчанск», — заявила Хейнс. Она также отметила, что ВС РФ открыла новый крупный фронт в районе Харькова. По ее словам, российские войска займут Волчанск, если ВСУ не сможет отразить наступления в районе Харькова.

ВС РФ ведут активное наступление в Харьковской области. О сложной для ВСУ обстановку в регионе сообщал главком ВСУ Александр Сырский. Командир украинского подразделения Денис Ярославский отмечал, что основная проблема обороны ВСУ в регионе — это отсутствие фортификационных сооружений.

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Следующим ВС РФ возьмут под контроль город Волчанск. Об этом сообщила редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс. «Существуют реальные опасения, что <…> Россия может взять под контроль Волчанск», — заявила Хейнс. Она также отметила, что ВС РФ открыла новый крупный фронт в районе Харькова. По ее словам, российские войска займут Волчанск, если ВСУ не сможет отразить наступления в районе Харькова. ВС РФ ведут активное наступление в Харьковской области. О сложной для ВСУ обстановку в регионе сообщал главком ВСУ Александр Сырский. Командир украинского подразделения Денис Ярославский отмечал, что основная проблема обороны ВСУ в регионе — это отсутствие фортификационных сооружений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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