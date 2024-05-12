В Британии назвали, какой следующий город ВС РФ возьмут в Харьковской области

Следующим ВС РФ возьмут под контроль город Волчанск. Об этом сообщила редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс.
«Существуют реальные опасения, что <…> Россия может взять под контроль Волчанск», — заявила Хейнс. Она также отметила, что ВС РФ открыла новый крупный фронт в районе Харькова. По ее словам, российские войска займут Волчанск, если ВСУ не сможет отразить наступления в районе Харькова.
ВС РФ ведут активное наступление в Харьковской области. О сложной для ВСУ обстановку в регионе сообщал главком ВСУ Александр Сырский. Командир украинского подразделения Денис Ярославский отмечал, что основная проблема обороны ВСУ в регионе — это отсутствие фортификационных сооружений.
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