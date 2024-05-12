Украинский командир раскрыл главную проблему ВСУ в Харьковской области

«Страна.ua»: проблема ВСУ в Харьковской области — нехватка сооружений обороны
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
ВСУ испытывают сложности в боях в Харьковской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Основная проблема обороны ВСУ в Харьковской области — это отсутствие фортификационных сооружений. Об этом заявил командир украинского подразделения Денис Ярославский.

«Первой линии фортификаций и мин просто не было. ВС РФ свободно вошли в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой!» — заявил Ярославский украинскому изданию «Страна.ua». Он отметил возможность воровства или саботажа в связи с отсутствием оборонительных сооружений.

По словам военного, на границе Украины за два года должны были построить бетонные укрепления в минус три этажа. Однако их возведено не было. Он отметил, что некоторые подразделения, подписывали акты приема передачи фортификаций, которые фактически не были готовы даже на 30%.

ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области. Главком ВСУ Александр Сырский отметил сложную для ВСУ обстановку в регионе.

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Основная проблема обороны ВСУ в Харьковской области — это отсутствие фортификационных сооружений. Об этом заявил командир украинского подразделения Денис Ярославский. «Первой линии фортификаций и мин просто не было. ВС РФ свободно вошли в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой!» — заявил Ярославский украинскому изданию «Страна.ua». Он отметил возможность воровства или саботажа в связи с отсутствием оборонительных сооружений. По словам военного, на границе Украины за два года должны были построить бетонные укрепления в минус три этажа. Однако их возведено не было. Он отметил, что некоторые подразделения, подписывали акты приема передачи фортификаций, которые фактически не были готовы даже на 30%. ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области. Главком ВСУ Александр Сырский отметил сложную для ВСУ обстановку в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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