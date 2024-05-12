Украинский командир раскрыл главную проблему ВСУ в Харьковской области

«Страна.ua»: проблема ВСУ в Харьковской области — нехватка сооружений обороны

12 мая 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

ВСУ испытывают сложности в боях в Харьковской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основная проблема обороны ВСУ в Харьковской области — это отсутствие фортификационных сооружений. Об этом заявил командир украинского подразделения Денис Ярославский. «Первой линии фортификаций и мин просто не было. ВС РФ свободно вошли в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой!» — заявил Ярославский украинскому изданию «Страна.ua». Он отметил возможность воровства или саботажа в связи с отсутствием оборонительных сооружений. По словам военного, на границе Украины за два года должны были построить бетонные укрепления в минус три этажа. Однако их возведено не было. Он отметил, что некоторые подразделения, подписывали акты приема передачи фортификаций, которые фактически не были готовы даже на 30%. ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области. Главком ВСУ Александр Сырский отметил сложную для ВСУ обстановку в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основная проблема обороны ВСУ в Харьковской области — это отсутствие фортификационных сооружений. Об этом заявил командир украинского подразделения Денис Ярославский. «Первой линии фортификаций и мин просто не было. ВС РФ свободно вошли в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой!» — заявил Ярославский украинскому изданию «Страна.ua». Он отметил возможность воровства или саботажа в связи с отсутствием оборонительных сооружений. По словам военного, на границе Украины за два года должны были построить бетонные укрепления в минус три этажа. Однако их возведено не было. Он отметил, что некоторые подразделения, подписывали акты приема передачи фортификаций, которые фактически не были готовы даже на 30%. ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области. Главком ВСУ Александр Сырский отметил сложную для ВСУ обстановку в регионе.