Основная проблема обороны ВСУ в Харьковской области — это отсутствие фортификационных сооружений. Об этом заявил командир украинского подразделения Денис Ярославский.
«Первой линии фортификаций и мин просто не было. ВС РФ свободно вошли в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой!» — заявил Ярославский украинскому изданию «Страна.ua». Он отметил возможность воровства или саботажа в связи с отсутствием оборонительных сооружений.
По словам военного, на границе Украины за два года должны были построить бетонные укрепления в минус три этажа. Однако их возведено не было. Он отметил, что некоторые подразделения, подписывали акты приема передачи фортификаций, которые фактически не были готовы даже на 30%.
ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области. Главком ВСУ Александр Сырский отметил сложную для ВСУ обстановку в регионе.
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