ВС РФ ударила по порту в Одесской области: главное о СВО к вечеру 17 мая

Российские военные нанесли удар по порту города Южный Одесской области. Также в самой Одессе был уничтожен склад вооружения украинской армии. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 17 мая.
Удары по объектам в Одесской области
В одесском пророссийском подполье сообщили об ударе ВС РФ по порту в городе Южный. Уточняется, что там ВСУ готовили безэкипажные катера для атак на российские территории.
Также армия России поразила в Одессе склад с вооружением ВСУ. По данным telegram-канала «Военная хроника», удар осуществлялся с помощью ракетного комплекса «Искандер».
Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о российском ударе по воинской части в поселке Дачное. Он предположил, что боеприпас попал по складу со снарядами.
Обстановка на харьковском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прорыв российской армии в Харьковской области вызван нехваткой ПВО у украинской стороны. Он также заявил, что Запад слишком медлит с поставками вооружения на Украине.
Также главком ВСУ Александр Сырский на фоне прорыва войск РФ выступил с экстренным обращением. Он заявил, что армия России направила свои силы в тыл украинской армии.
В Минобороны РФ сообщили, что за неделю было освобождено 12 населенных пунктов Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что бойцы России взяли под свой контроль более 200 квадратных километров.
В то же время президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что РФ не имеет планов брать Харьков. Также он подчеркнул, что в ситуации на харьковском направлении виновны украинские власти.
О ситуации на участке фронта также написали в западной прессе. Так, в The Washington Post отметили, что российская сторона за последние недели освободила больше земель, чем Украина захватила в рамках контрнаступления в 2023 году.
Отправка вооружения на Украину
В Генштабе ВС России заявили, что с начала СВО Киев получил от Запада порядка 800 танков и 270 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также на Украину было поставлено больше 30 тысяч дронов, 250 ракетных комплексов и 1,5 тысячи артиллерийских орудий.
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