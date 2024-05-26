26 мая 2024

В Запорожье произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, взрыв газа, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
В подконтрольном ВСУ Запорожье произошел взрыв Фото:

Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщает телеканал «Общественное». Уточняется, что громкие звуки были слышны во время воздушной тревоги.

«Звук взрыва был слышен в Запорожье», — говорится в сообщении телеканала. При этом подробности произошедшего не приводятся, комментария местных властей также не приводится.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщает телеканал «Общественное». Уточняется, что громкие звуки были слышны во время воздушной тревоги. «Звук взрыва был слышен в Запорожье», — говорится в сообщении телеканала. При этом подробности произошедшего не приводятся, комментария местных властей также не приводится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...