В Запорожье произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

27 мая 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

В подконтрольном ВСУ Запорожье произошел взрыв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщает телеканал «Общественное». Уточняется, что громкие звуки были слышны во время воздушной тревоги. «Звук взрыва был слышен в Запорожье», — говорится в сообщении телеканала. При этом подробности произошедшего не приводятся, комментария местных властей также не приводится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщает телеканал «Общественное». Уточняется, что громкие звуки были слышны во время воздушной тревоги. «Звук взрыва был слышен в Запорожье», — говорится в сообщении телеканала. При этом подробности произошедшего не приводятся, комментария местных властей также не приводится.