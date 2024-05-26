В Запорожье произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В подконтрольном ВСУ Запорожье произошел взрыв
Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщает телеканал «Общественное». Уточняется, что громкие звуки были слышны во время воздушной тревоги.
«Звук взрыва был слышен в Запорожье», — говорится в сообщении телеканала. При этом подробности произошедшего не приводятся, комментария местных властей также не приводится.
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