Игорь Николаев задолжал налоговой крупную сумму

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Игорь Николаев задолжал налоговой 119 тысяч рублей
Игорь Николаев задолжал налоговой 119 тысяч рублей Фото:

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев имеет задолженность перед налоговой службой. Сумма составляет 119 тысяч рублей. 

«Николаев должен налоговым органам 119 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал «Звездач». Отмечается, что у музыканта имеется пять неоплаченных счетов. В канале также предположили, что Николаев планирует погасить свои долги за счет доходов от нового проекта.

Певец зарегистрировал товарный знак «Третье сентября», под которым он сможет предоставлять широкий спектр услуг и продавать товары. Николаев может заняться организацией интернет-сервиса для скачивания музыки, производством рекламных видеороликов, продажей хлебобулочных изделий и даже запуском собственного телеканала.

Ранее после проверки ФНС заблокировала счет ИП капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и направила решение об этом прямиком в банк. Отмечалось, что спортсмен имеет долг перед налоговой в 49 093 рубля. 

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Известный российский композитор и певец Игорь Николаев имеет задолженность перед налоговой службой. Сумма составляет 119 тысяч рублей.  «Николаев должен налоговым органам 119 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал «Звездач». Отмечается, что у музыканта имеется пять неоплаченных счетов. В канале также предположили, что Николаев планирует погасить свои долги за счет доходов от нового проекта. Певец зарегистрировал товарный знак «Третье сентября», под которым он сможет предоставлять широкий спектр услуг и продавать товары. Николаев может заняться организацией интернет-сервиса для скачивания музыки, производством рекламных видеороликов, продажей хлебобулочных изделий и даже запуском собственного телеканала. Ранее после проверки ФНС заблокировала счет ИП капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и направила решение об этом прямиком в банк. Отмечалось, что спортсмен имеет долг перед налоговой в 49 093 рубля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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