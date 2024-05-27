Игорь Николаев задолжал налоговой крупную сумму

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев имеет задолженность перед налоговой службой. Сумма составляет 119 тысяч рублей.
«Николаев должен налоговым органам 119 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал «Звездач». Отмечается, что у музыканта имеется пять неоплаченных счетов. В канале также предположили, что Николаев планирует погасить свои долги за счет доходов от нового проекта.
Певец зарегистрировал товарный знак «Третье сентября», под которым он сможет предоставлять широкий спектр услуг и продавать товары. Николаев может заняться организацией интернет-сервиса для скачивания музыки, производством рекламных видеороликов, продажей хлебобулочных изделий и даже запуском собственного телеканала.
Ранее после проверки ФНС заблокировала счет ИП капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и направила решение об этом прямиком в банк. Отмечалось, что спортсмен имеет долг перед налоговой в 49 093 рубля.
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