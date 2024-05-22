ФНС заблокировала счета хоккеиста Овечкина из-за неуплаты налогов

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей. В связи с этим его счет ИП был заблокирован.
"После проверки ФНС заблокировала счет ИП Овечкина и направила решение об этом прямиком в банк", — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что спортсмен имеет долг в 49 093 рубля.
Ранее в Госдуме появилась инициатива по созданию публичного списка знаменитостей, которые задолжали российской налоговой службе. Предлагается включать в открытый список всех публичных деятелей — певцов, блогеров, спортсменов и других знаменитостей, чей долг перед налоговой превышает миллион рублей.
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