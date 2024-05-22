ФНС заблокировала счета хоккеиста Овечкина из-за неуплаты налогов

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Александр Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей
Александр Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей Фото:

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей. В связи с этим его счет ИП был заблокирован.

"После проверки ФНС заблокировала счет ИП Овечкина и направила решение об этом прямиком в банк", — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что спортсмен имеет долг в 49 093 рубля. 

Ранее в Госдуме появилась инициатива по созданию публичного списка знаменитостей, которые задолжали российской налоговой службе. Предлагается включать в открытый список всех публичных деятелей — певцов, блогеров, спортсменов и других знаменитостей, чей долг перед налоговой превышает миллион рублей.

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Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей. В связи с этим его счет ИП был заблокирован. "После проверки ФНС заблокировала счет ИП Овечкина и направила решение об этом прямиком в банк", — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что спортсмен имеет долг в 49 093 рубля.  Ранее в Госдуме появилась инициатива по созданию публичного списка знаменитостей, которые задолжали российской налоговой службе. Предлагается включать в открытый список всех публичных деятелей — певцов, блогеров, спортсменов и других знаменитостей, чей долг перед налоговой превышает миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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