Замглавы администрации Путина рассказал, как изменится Россия к 2030 году

Максим Орешкин выступил с лекцией для участников программы «Время героев»

29 мая 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Максим Орешкин сообщил, что экономика России к 2030 году станет устойчивой благодаря программе «Время героев» Фото: Георгий Бергал © URA.RU К 2030 году российская экономика станет устойчивой, вырастет поколение «умных патриотов». Экономические центры в будущем изменяться. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин, который провел лекцию для участников первой группы обучения по программе «Время героев». «Мир будет меняться, экономические центры будут меняться. Те, кто доминировал в глобальной экономике в XX веке, будут всеми правдами и неправдами в экономике, в информационном пространстве, на поле боя, цепляться за то, чтобы остаться в этом доминирующем положении», — заявил Максим Орешкин. Он отметил, что к 2030 году экономика России станет устойчивой, а также вырастет поколение «умных патриотов». Его слова приводит пресс-служба программы « Время героев ». Он также рассказал про важные элементы суверенитета страны. Ключевые институты в этом вопросе — армия, органы безопасности и политическая система. Орешкин отметил уровни, на которых строится независимость государства — государственный, общественный, культурно-ценностный и экономический суверенитет. По его словам, те, кто борются с Россией, не понимают русского менталитета. Председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева во время выступления перед участниками программы «Время героев» заявила, что именно военные станут опорой государства. В будущем они будут занимать ключевые посты и воспитывать подрастающее поколение. Она также рассказала, что Фонд поддержки ветеранов СВО активно помогает бывшим участникам боевых действий интегрироваться в общество. Самое главное — использовать полностью их потенциал. Фонд «Защитники Отечества» работает уже год. За это время он получил более миллиона обращений. Из них решено 950 тысяч. Военные обращаются по разным вопросам, а Фонд, привлекая юристов, психологов, а также службу занятности, решает их, заявила Цивилева. Глава фонда сообщила, что ведется активная работа по изучению наилучших практик регионального уровня и опыта международного сообщества в сфере оказания помощи ветеранам и их семьям. Целью является повышение качества поддержки для участников СВО, при этом задействованы межведомственные ресурсы. Программа «Время героев» была создана для того, чтобы участники спецоперации смогли получить «путевку в гражданскую жизнь». Военные во время обучения получают необходимые управленческие и иные навыки. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что участники СВО стали новой элитой России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 2030 году российская экономика станет устойчивой, вырастет поколение «умных патриотов». Экономические центры в будущем изменяться. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин, который провел лекцию для участников первой группы обучения по программе «Время героев». «Мир будет меняться, экономические центры будут меняться. Те, кто доминировал в глобальной экономике в XX веке, будут всеми правдами и неправдами в экономике, в информационном пространстве, на поле боя, цепляться за то, чтобы остаться в этом доминирующем положении», — заявил Максим Орешкин. Он отметил, что к 2030 году экономика России станет устойчивой, а также вырастет поколение «умных патриотов». Его слова приводит пресс-служба программы «Время героев». Он также рассказал про важные элементы суверенитета страны. Ключевые институты в этом вопросе — армия, органы безопасности и политическая система. Орешкин отметил уровни, на которых строится независимость государства — государственный, общественный, культурно-ценностный и экономический суверенитет. По его словам, те, кто борются с Россией, не понимают русского менталитета. Председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева во время выступления перед участниками программы «Время героев» заявила, что именно военные станут опорой государства. В будущем они будут занимать ключевые посты и воспитывать подрастающее поколение. Она также рассказала, что Фонд поддержки ветеранов СВО активно помогает бывшим участникам боевых действий интегрироваться в общество. Самое главное — использовать полностью их потенциал. Фонд «Защитники Отечества» работает уже год. За это время он получил более миллиона обращений. Из них решено 950 тысяч. Военные обращаются по разным вопросам, а Фонд, привлекая юристов, психологов, а также службу занятности, решает их, заявила Цивилева. Глава фонда сообщила, что ведется активная работа по изучению наилучших практик регионального уровня и опыта международного сообщества в сфере оказания помощи ветеранам и их семьям. Целью является повышение качества поддержки для участников СВО, при этом задействованы межведомственные ресурсы. Программа «Время героев» была создана для того, чтобы участники спецоперации смогли получить «путевку в гражданскую жизнь». Военные во время обучения получают необходимые управленческие и иные навыки. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что участники СВО стали новой элитой России.