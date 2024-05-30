В Республике Сербской неожиданно отозвали закон об иноагентах

Правительство Республики Сербской (РС) отозвало из парламента закон об иноагентах. Эксперты видят здесь давление Запада, пишет «Коммерсант».
«Правительство РС неожиданно отозвало готовый к принятию парламентом закон об иноагентах. Президент РС Милорад Додик, который и инициировал этот закон, пояснил, что он будет доработан в соответствии с европейской практикой. Эксперты же усмотрели здесь влияние Запада»», — пишет издание. «Недемократичный акт» поставит под угрозу евроинтеграцию Боснии и Герцеговины, а Додику пригрозили, что это и вовсе может стать концом РС, полагают они.
Закон об иноагентах в парламенте республики собирались принять на этой неделе. Его разработкой занялись в 2022 году после анонсирования Додика. Предполагалось, что все некоммерческие организации (НКО), которые получают средства из-за рубежа, получат статус иноагента и обязаны будут декларировать свою деятельность. В апреле Минюст РС утвердил закон и направил в парламент для принятия.
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Правительство Республики Сербской (РС) отозвало из парламента закон об иноагентах. Эксперты видят здесь давление Запада, пишет «Коммерсант». «Правительство РС неожиданно отозвало готовый к принятию парламентом закон об иноагентах. Президент РС Милорад Додик, который и инициировал этот закон, пояснил, что он будет доработан в соответствии с европейской практикой. Эксперты же усмотрели здесь влияние Запада»», — пишет издание. «Недемократичный акт» поставит под угрозу евроинтеграцию Боснии и Герцеговины, а Додику пригрозили, что это и вовсе может стать концом РС, полагают они. Закон об иноагентах в парламенте республики собирались принять на этой неделе. Его разработкой занялись в 2022 году после анонсирования Додика. Предполагалось, что все некоммерческие организации (НКО), которые получают средства из-за рубежа, получат статус иноагента и обязаны будут декларировать свою деятельность. В апреле Минюст РС утвердил закон и направил в парламент для принятия.