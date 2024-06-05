Путин: Россию водили за нос восемь лет

Путин общается с западными журналистами в Петербурге 5 июня
Западные страны восемь лет обманывали Россию с Минскими соглашениями, которые должны были урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в Петербурге.
"Россию восемь лет "водили за нос" с Минскими соглашениями", - сказал Путин в эфире "Россия 24"
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