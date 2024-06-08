08 июня 2024

Умер глава «Репортеров без границ»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Кристоф Делуар скончался 8 июня Фото:

Генеральный директор международной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер в Париже. Он скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Организация является неправительственной и направлена на защиту журналистов, которые подвергаются преследованию из-за своей профессиональной деятельности. В апреле этого года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной организации.

«Кристоф Делуар скончался в эту субботу, 8 июня», — передают авторы французского телеканала BFMTV. Отмечается, что гендиректор скончался от рака. Он возглавлял организацию «Репортеры без границ» с 2012 года.

«Репортеры без границ» — международная неправительственная организация, целью которой является защита журналистов, подвергающиеся преследованиям за выполнение своей работы. Неправительственная организация оказывает также финансовую помощь нуждающимся представителям медиа. Организация также стремится обезопасить всех военкоров, работающих в горячих точках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный директор международной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер в Париже. Он скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Организация является неправительственной и направлена на защиту журналистов, которые подвергаются преследованию из-за своей профессиональной деятельности. В апреле этого года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной организации. «Кристоф Делуар скончался в эту субботу, 8 июня», — передают авторы французского телеканала BFMTV. Отмечается, что гендиректор скончался от рака. Он возглавлял организацию «Репортеры без границ» с 2012 года. «Репортеры без границ» — международная неправительственная организация, целью которой является защита журналистов, подвергающиеся преследованиям за выполнение своей работы. Неправительственная организация оказывает также финансовую помощь нуждающимся представителям медиа. Организация также стремится обезопасить всех военкоров, работающих в горячих точках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...