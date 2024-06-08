Умер глава «Репортеров без границ»

08 июня 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Кристоф Делуар скончался 8 июня Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TASS Генеральный директор международной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер в Париже. Он скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Организация является неправительственной и направлена на защиту журналистов, которые подвергаются преследованию из-за своей профессиональной деятельности. В апреле этого года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной организации. «Кристоф Делуар скончался в эту субботу, 8 июня», — передают авторы французского телеканала BFMTV. Отмечается, что гендиректор скончался от рака. Он возглавлял организацию «Репортеры без границ» с 2012 года. «Репортеры без границ» — международная неправительственная организация, целью которой является защита журналистов, подвергающиеся преследованиям за выполнение своей работы. Неправительственная организация оказывает также финансовую помощь нуждающимся представителям медиа. Организация также стремится обезопасить всех военкоров, работающих в горячих точках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный директор международной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер в Париже. Он скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Организация является неправительственной и направлена на защиту журналистов, которые подвергаются преследованию из-за своей профессиональной деятельности. В апреле этого года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной организации. «Кристоф Делуар скончался в эту субботу, 8 июня», — передают авторы французского телеканала BFMTV. Отмечается, что гендиректор скончался от рака. Он возглавлял организацию «Репортеры без границ» с 2012 года. «Репортеры без границ» — международная неправительственная организация, целью которой является защита журналистов, подвергающиеся преследованиям за выполнение своей работы. Неправительственная организация оказывает также финансовую помощь нуждающимся представителям медиа. Организация также стремится обезопасить всех военкоров, работающих в горячих точках.