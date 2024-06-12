Участник СВО поделился впечатлениями от поездки на Северный полюс

12 июня 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

В Баренцевом море подходит к концу экспедиция участников программы «Время героев» Фото: Лев Федосеев/ТАСС В Баренцевом море подходит к концу экспедиция участников программы «Время героев» к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы». В ходе проекта военные получили знания в рамках первого модуля магистерской программы обучения. Участник СВО Алексей Бондарев рассказал, что занятия на ледоколе проходят практически круглосуточно, состав спикеров очень сильный, и он чувствует себя в команде «среди своих». «Во-первых, участники — это специалисты своего дела. Они оказались здесь по результатам тестирования уровня управленческого опыта и потенциала. Во-вторых, это патриоты. Это люди, которые любят свою страну и готовы сделать для нее все возможное. Начинаешь знакомиться с людьми и понимаешь, что случайных людей здесь нет», — поделился участник программы Алексей Бондарев. Информацию передает официальный telegram-канал проекта. Бондарев также отметил, что состав спикеров проекта очень сильный. Отдельно он выделил речь журналиста Владимира Соловьева в Мастерской управления «Сенеж». По его словам, выступление телеведущего заставило участников зауважать его еще больше. Экспедиция по кадровой программе «Время героев» с участниками спецоперации достигла Северного полюса 10 июня. В ходе нее военнослужащие прослушали лекции и мастер-классы по государственному управлению, менеджменту, принципам формирования команд и публичным выступлениям. Данная программа запущена по поручению президента России Владимира Путина. Следует ледокол по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Для участников экспедиции была подготовлена образовательная и культурная программа. Проект «Время героев» направлен на то, чтобы подготовить из участников СВО высококвалифицированных управленцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Баренцевом море подходит к концу экспедиция участников программы «Время героев» к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы». В ходе проекта военные получили знания в рамках первого модуля магистерской программы обучения. Участник СВО Алексей Бондарев рассказал, что занятия на ледоколе проходят практически круглосуточно, состав спикеров очень сильный, и он чувствует себя в команде «среди своих». «Во-первых, участники — это специалисты своего дела. Они оказались здесь по результатам тестирования уровня управленческого опыта и потенциала. Во-вторых, это патриоты. Это люди, которые любят свою страну и готовы сделать для нее все возможное. Начинаешь знакомиться с людьми и понимаешь, что случайных людей здесь нет», — поделился участник программы Алексей Бондарев. Информацию передает официальный telegram-канал проекта. Бондарев также отметил, что состав спикеров проекта очень сильный. Отдельно он выделил речь журналиста Владимира Соловьева в Мастерской управления «Сенеж». По его словам, выступление телеведущего заставило участников зауважать его еще больше. Экспедиция по кадровой программе «Время героев» с участниками спецоперации достигла Северного полюса 10 июня. В ходе нее военнослужащие прослушали лекции и мастер-классы по государственному управлению, менеджменту, принципам формирования команд и публичным выступлениям. Данная программа запущена по поручению президента России Владимира Путина. Следует ледокол по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Для участников экспедиции была подготовлена образовательная и культурная программа. Проект «Время героев» направлен на то, чтобы подготовить из участников СВО высококвалифицированных управленцев.