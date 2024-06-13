Медведев рассказал, как изменится мир в ближайшее время

Медведев: мир двигается к слому неоколониальных схем управления

14 июня 2024 в 02:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что время метрополий кончилось Фото: Владимир Андреев © URA.RU Идейно целостные и бесконфликтные региональные структуры возьмут на себя лидерство в процессах окончательного слома неоколониальных схем управления, поскольку время метрополий ушло. Об этом заявил в своей статье зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Сегодня понятно, что будущее — за сильными и доказавшими свою жизнеспособность, идейно целостными, бесконфликтными региональными структурами. В их рамках взаимопонимание и доверие участников — на порядок выше, чем между великими державами в масштабах планеты», — подчеркнул Медведев в собственной публикации для «Российской газеты». В своей статье Медведев говорит, что для вовлечения миллионов людей в извращенные верования используются религиозные неоколониальные практики. Главная их цель — разрубить связь поколений, сломив традиционные устои. В качестве примера таких практик он привел Великобританию, которая в течение столетий занималась выкачиванием ресурсов из своих многочисленных заморских территорий, навязывая собственную правовую систему и вторгаясь в правосудие. Чтобы отказаться от подобных практик, необходимо развивать национальные судебные системы, резюмирует политик. Медведев также заявил, что устранить проявления неоколониализма можно путем усиления координации подходов стран мирового большинства к формированию новой системы международных отношений, которая основана на принципах уважения и благожелательного невмешательства. Так, по его словам, Глобальный Юг не желает идти по «формуле Зеленского», включаться в санкционную вакханалию и разрывать многолетние связи с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Идейно целостные и бесконфликтные региональные структуры возьмут на себя лидерство в процессах окончательного слома неоколониальных схем управления, поскольку время метрополий ушло. Об этом заявил в своей статье зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Сегодня понятно, что будущее — за сильными и доказавшими свою жизнеспособность, идейно целостными, бесконфликтными региональными структурами. В их рамках взаимопонимание и доверие участников — на порядок выше, чем между великими державами в масштабах планеты», — подчеркнул Медведев в собственной публикации для «Российской газеты». В своей статье Медведев говорит, что для вовлечения миллионов людей в извращенные верования используются религиозные неоколониальные практики. Главная их цель — разрубить связь поколений, сломив традиционные устои. В качестве примера таких практик он привел Великобританию, которая в течение столетий занималась выкачиванием ресурсов из своих многочисленных заморских территорий, навязывая собственную правовую систему и вторгаясь в правосудие. Чтобы отказаться от подобных практик, необходимо развивать национальные судебные системы, резюмирует политик. Медведев также заявил, что устранить проявления неоколониализма можно путем усиления координации подходов стран мирового большинства к формированию новой системы международных отношений, которая основана на принципах уважения и благожелательного невмешательства. Так, по его словам, Глобальный Юг не желает идти по «формуле Зеленского», включаться в санкционную вакханалию и разрывать многолетние связи с Россией.