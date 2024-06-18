В Москве в телецентре «Останкино» проходит прощание с оператором НТВ Валерием Кожиным. На церемонию прощания президент России Владимир Путин прислал венок. Сообщается, что его похоронят в родном городе Калязин в Тверской области. Как проходит прощание с оператором НТВ Кожиным — в материале URA.RU.
Проститься с оператором пришли его коллеги, журналисты, родные и военкоры. Телеканал «Звезда» и Национальная Медиа Группа также отправили на прощание венки.
Солдаты ВСУ атаковали съемочную группу НТВ 13 июня этого года. В результате обстрела Кожин был ранен и впал в кому. Врачи несколько часов пытались его спасти, однако позже сообщили о его смерти. Предположительной причиной ранений указывается удар украинского БПЛА.
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