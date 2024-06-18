Путин прислал венок на церемонию прощания с репортером НТВ Кожиным. Фоторепортаж

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Церемония прощания с оператором НТВ Кожиным, погибшим в Горловке, проходит 18 июня в «Останкино» Фото:

В Москве в телецентре «Останкино» проходит прощание с оператором НТВ Валерием Кожиным. На церемонию прощания президент России Владимир Путин прислал венок. Сообщается, что его похоронят в родном городе Калязин в Тверской области. Как проходит прощание с оператором НТВ Кожиным — в материале URA.RU.

Проститься с оператором пришли его коллеги, журналисты, родные и военкоры. Телеканал «Звезда» и Национальная Медиа Группа также отправили на прощание венки.

Солдаты ВСУ атаковали съемочную группу НТВ 13 июня этого года. В результате обстрела Кожин был ранен и впал в кому. Врачи несколько часов пытались его спасти, однако позже сообщили о его смерти. Предположительной причиной ранений указывается удар украинского БПЛА.

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В Москве в телецентре «Останкино» проходит прощание с оператором НТВ Валерием Кожиным. На церемонию прощания президент России Владимир Путин прислал венок. Сообщается, что его похоронят в родном городе Калязин в Тверской области. Как проходит прощание с оператором НТВ Кожиным — в материале URA.RU. Проститься с оператором пришли его коллеги, журналисты, родные и военкоры. Телеканал «Звезда» и Национальная Медиа Группа также отправили на прощание венки. Солдаты ВСУ атаковали съемочную группу НТВ 13 июня этого года. В результате обстрела Кожин был ранен и впал в кому. Врачи несколько часов пытались его спасти, однако позже сообщили о его смерти. Предположительной причиной ранений указывается удар украинского БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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