Свердловский подрядчик челябинского метро не смог оспорить приговор

Челябинский областной суд оставил в силе приговор гендиректору ООО «Спецподземстрой» (Свердловская область) Борису Матвееву, виновному в строительстве метро в Челябинске без лицензии. Как сообщили URA.RU 20 июня в пресс-службе прокуратуры региона, по приговору Матвеев должен будет выплатить штраф на сумму 650 тысяч рублей
«Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке. Челябинский облсуд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и приговор суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Фирма Матвеева получила контракты на строительство метро в Челябинске летом 2020 года. В общей сумме за два контракта, которые она выполняла по март 2021 года, ей заплатили свыше 80 млн рублей. Но в суде было доказано, что все работы были произведены без лицензии. То есть, компания не имела права приступать к выполнению задания. Матвеева признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
При этом этот же подрядчик в свое время строил подземный тоннель и железобетонные конструкции вестибюля станции метро «Геологическая» и подземные пешеходные переходы екатеринбургского метрополитена. Неоднократно привлекался к выполнению подрядных работ на строительстве метрополитена в городе Екатеринбурге.
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