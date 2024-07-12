The Economist: Европа готовит торговую войну

Европейский союз готовится к торговой войне с Китаем после введения пошлин на электрические автомобили. Об этом сообщил журнал The Economist.
«Европа готовится к мощной торговой войне. <...> Вероятны дальнейшие размолвки (с Пекином — прим. URA.RU), в ходе которых ЕС применит новое (торговое — прим. URA.RU) оружие», — говорится в материале издания. Отмечается, что одним из способов давления будет инструмент международных закупок.
Так, если Китай не удовлетворит требования Брюсселя, Евросоюз может ограничить доступ китайских компаний к государственным закупкам в странах ЕС. Кроме того, потенциальный возврат бывшего президента США Дональда Трампа к власти может привести к новым торговым конфликтам, поскольку он обещал ввести десятипроцентные пошлины на импорт, что не останется без ответа со стороны Европы, отметили в статье.
Евросоюз с 4 июля ввел временные импортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии. Там добавили, что ЕС продолжит переговоры с китайскими властями по этому вопросу и позднее предоставит странам-членам ЕС предложения по его решению, передает 360.ru.
Официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что Пекин выражает протест против таможенных пошлин Евросоюза. Она отметила, что страна примет меры для защиты своих прав и интересов, сообщает RT.
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