Премьер Эстонии Каллас ушла в отставку

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Владимир Зеленский. stock,  stock, Каллас Кая
Кайя Каллас будет исполнять обязанности до вступления в должность нового кабмина Фото:

Премьер Эстонии Кайя Каллас подала в отставку. Вместе с ней на внеочередном заседании в отставку ушло и все правительство.

«Утром в понедельник в 8:30 правительство во главе с Кая Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором вместе с ним в отставку подали премьер-министр и все правительство», — передает эстонское издание ERR. Уточняется, что она будет исполнять прежние обязанности до назначения ного правительства.

Кайя Каллас готовится сменить Жозеппа Борреля на посту главы Евродипломатии. Она отличается своей яркой антироссийской позицией.

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Премьер Эстонии Кайя Каллас подала в отставку. Вместе с ней на внеочередном заседании в отставку ушло и все правительство. «Утром в понедельник в 8:30 правительство во главе с Кая Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором вместе с ним в отставку подали премьер-министр и все правительство», — передает эстонское издание ERR. Уточняется, что она будет исполнять прежние обязанности до назначения ного правительства. Кайя Каллас готовится сменить Жозеппа Борреля на посту главы Евродипломатии. Она отличается своей яркой антироссийской позицией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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