Премьер Эстонии Каллас ушла в отставку

Кайя Каллас будет исполнять обязанности до вступления в должность нового кабмина
Премьер Эстонии Кайя Каллас подала в отставку. Вместе с ней на внеочередном заседании в отставку ушло и все правительство.
«Утром в понедельник в 8:30 правительство во главе с Кая Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором вместе с ним в отставку подали премьер-министр и все правительство», —
Кайя Каллас готовится сменить Жозеппа Борреля на посту главы Евродипломатии. Она отличается своей яркой антироссийской позицией.
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