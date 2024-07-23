Иностранные наемники ВСУ воруют деньги со сборов на оружие

23 июля 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Наемник Фишер объявлял сбор средств на покупку техники и формы для ВСУ, однако деньги шли ему лично, передает «Аргументы и Факты» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемник ВСУ из Швеции 40-летний Ян Берье Фишер с позывным «Медведь» собирал с мирного населения деньги на покупку боевой техники и амуниции для армии, однако позже попался. Другой наемник Логан Джон Дэвис-младший из США с позывным «Боевой орел» обвинил Фишера в мошенничестве, поэтому шведу пришлось бежать из Украины, сообщают журналисты. «Швед Ян Берье Фишер с помощью авторитета американца регулярно устраивал сборы для их отряда и для себя лично. И однажды попался. Другой наемник обвинил шведа в мошенничестве. Как оказалось, Ян Берье Фишер собрал с доверчивых сограждан деньги на покупку униформы. А когда другой наемник после этого прибыл в Харьков, то предприимчивый швед попросил и у него деньги на форму», — передает «Аргументы и Факты». Отмечается, что после этого Фишер еще несколько раз объявлял сборы денежных средств на покупку дронов, формы и прочего. Однако при этом их подразделения в соцсетях писали, что все их БПЛА уже год исправно служат и новые закупать не нужно. В последствии шведскому наемнику пришлось бежать с территории Украины на родину. В стране он пробыл с 2023 года, числясь в подразделении «Интернационального легиона» на территории Харьковской области, который курирует Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины. На данный момент в соцсетях он пишет, что хотел бы вернуться в ряды ВСУ. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харькове была замечена новая группа иностранных наемников из Франции. Он добавил, что 10 боевиков были в городе проездом. Они приехали туда с территории Киева и Полтавы, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наемник ВСУ из Швеции 40-летний Ян Берье Фишер с позывным «Медведь» собирал с мирного населения деньги на покупку боевой техники и амуниции для армии, однако позже попался. Другой наемник Логан Джон Дэвис-младший из США с позывным «Боевой орел» обвинил Фишера в мошенничестве, поэтому шведу пришлось бежать из Украины, сообщают журналисты. «Швед Ян Берье Фишер с помощью авторитета американца регулярно устраивал сборы для их отряда и для себя лично. И однажды попался. Другой наемник обвинил шведа в мошенничестве. Как оказалось, Ян Берье Фишер собрал с доверчивых сограждан деньги на покупку униформы. А когда другой наемник после этого прибыл в Харьков, то предприимчивый швед попросил и у него деньги на форму», — передает «Аргументы и Факты». Отмечается, что после этого Фишер еще несколько раз объявлял сборы денежных средств на покупку дронов, формы и прочего. Однако при этом их подразделения в соцсетях писали, что все их БПЛА уже год исправно служат и новые закупать не нужно. В последствии шведскому наемнику пришлось бежать с территории Украины на родину. В стране он пробыл с 2023 года, числясь в подразделении «Интернационального легиона» на территории Харьковской области, который курирует Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины. На данный момент в соцсетях он пишет, что хотел бы вернуться в ряды ВСУ. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харькове была замечена новая группа иностранных наемников из Франции. Он добавил, что 10 боевиков были в городе проездом. Они приехали туда с территории Киева и Полтавы, передает 360.ru.