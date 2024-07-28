Путин рассказал о новом вооружении морского флота РФ

Россия продолжит оснащать флот современным вооружением, в частности, гиперзвуковыми ракетными комплексами. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время парада ко Дню Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
«Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, новое вооружение необходимо для управления современными кораблями, которые постоянно пополняют флот.
Также Путин назвал условие отказа России от моратория на размещение ракет средней и малой дальности. Это будет сделано в том случае, если США разместят дальнобойные ракеты в Германии.
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