Армия и оружие Путин рассказал о новом вооружении морского флота РФ Путин: РФ будет продолжать оснащать корабли гиперзвуковыми ракетными комплексами 28 июля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 + Владимир Путин выступил на параде ко Дню Морского флота в Петербурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия продолжит оснащать флот современным вооружением, в частности, гиперзвуковыми ракетными комплексами. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время парада ко Дню Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. «Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, новое вооружение необходимо для управления современными кораблями, которые постоянно пополняют флот. Также Путин назвал условие отказа России от моратория на размещение ракет средней и малой дальности. Это будет сделано в том случае, если США разместят дальнобойные ракеты в Германии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия продолжит оснащать флот современным вооружением, в частности, гиперзвуковыми ракетными комплексами. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время парада ко Дню Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. «Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, новое вооружение необходимо для управления современными кораблями, которые постоянно пополняют флот. Также Путин назвал условие отказа России от моратория на размещение ракет средней и малой дальности. Это будет сделано в том случае, если США разместят дальнобойные ракеты в Германии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям