Путин рассказал о новом вооружении морского флота РФ

Путин: РФ будет продолжать оснащать корабли гиперзвуковыми ракетными комплексами
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Военно-морской парад на Неве в день праздника Военно-Морского Флота (ВМФ). Санкт-Петербург, флот, корабль, парад, военный флот, день вмф, военно-морской парад
Владимир Путин выступил на параде ко Дню Морского флота в Петербурге Фото:

Россия продолжит оснащать флот современным вооружением, в частности, гиперзвуковыми ракетными комплексами. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время парада ко Дню Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

«Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, новое вооружение необходимо для управления современными кораблями, которые постоянно пополняют флот.

Также Путин назвал условие отказа России от моратория на размещение ракет средней и малой дальности. Это будет сделано в том случае, если США разместят дальнобойные ракеты в Германии.

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Россия продолжит оснащать флот современным вооружением, в частности, гиперзвуковыми ракетными комплексами. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время парада ко Дню Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. «Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, новое вооружение необходимо для управления современными кораблями, которые постоянно пополняют флот. Также Путин назвал условие отказа России от моратория на размещение ракет средней и малой дальности. Это будет сделано в том случае, если США разместят дальнобойные ракеты в Германии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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