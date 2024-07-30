В Москве разбился вечерний автобус с пассажирами

31 июля 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Автобус с пассажирами врезался в дерево (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Шипиловской улице в Москве произошло ДТП с участием автобуса, который врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По данным очевидцев, авария случилась вечером. «Автобус врезался в дерево на Шипиловской улице на юге Москвы», — передает данные МВД РИА Новости. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками полиции. По информации пресс-службы Мосгортранса, в результате происшествия пострадал водитель автобуса, который был госпитализирован. Среди пассажиров никто не пострадал. По предварительной информации, ДТП случилось вечером. Водитель потерял управление и, выехав на газон, врезался в дерево, сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Шипиловской улице в Москве произошло ДТП с участием автобуса, который врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По данным очевидцев, авария случилась вечером. «Автобус врезался в дерево на Шипиловской улице на юге Москвы», — передает данные МВД РИА Новости. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками полиции. По информации пресс-службы Мосгортранса, в результате происшествия пострадал водитель автобуса, который был госпитализирован. Среди пассажиров никто не пострадал. По предварительной информации, ДТП случилось вечером. Водитель потерял управление и, выехав на газон, врезался в дерево, сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».