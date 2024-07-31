Зеленский подписал закон о приостановке выплат внешнего долга Украины

31 июля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон, наделяющий правительство страны правом не выплачивать госдолг до октября Фото: Официальный сайт президента Украины Лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий Украину от выплаты госдолга до 1 октября 2024 года, следует из информации на сайте Верховной Рады. По данным Министерства финансов страны по состоянию на конец июня ее госдолг составлял 152,16 миллиарда долларов. «Возвращено с подписью президента Украины», — указано в карточке закона. Закон опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщили в RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий Украину от выплаты госдолга до 1 октября 2024 года, следует из информации на сайте Верховной Рады. По данным Министерства финансов страны по состоянию на конец июня ее госдолг составлял 152,16 миллиарда долларов. «Возвращено с подписью президента Украины», — указано в карточке закона. Закон опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщили в RT.