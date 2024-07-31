Зеленский подписал закон о приостановке выплат внешнего долга Украины

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон, наделяющий правительство страны правом не выплачивать госдолг до октября Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий Украину от выплаты госдолга до 1 октября 2024 года, следует из информации на сайте Верховной Рады. По данным Министерства финансов страны по состоянию на конец июня ее госдолг составлял 152,16 миллиарда долларов.

«Возвращено с подписью президента Украины», — указано в карточке закона. Закон опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщили в RT.

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Лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий Украину от выплаты госдолга до 1 октября 2024 года, следует из информации на сайте Верховной Рады. По данным Министерства финансов страны по состоянию на конец июня ее госдолг составлял 152,16 миллиарда долларов. «Возвращено с подписью президента Украины», — указано в карточке закона. Закон опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщили в RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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