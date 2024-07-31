Зеленский подписал закон о приостановке выплат внешнего долга Украины

Лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон, наделяющий правительство страны правом не выплачивать госдолг до октября
Лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий Украину от выплаты госдолга до 1 октября 2024 года, следует из информации на сайте Верховной Рады. По данным Министерства финансов страны по состоянию на конец июня ее госдолг составлял 152,16 миллиарда долларов.
«Возвращено с подписью президента Украины», — указано в карточке закона. Закон опубликован на официальном сайте Верховной Рады.
Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщили в RT.
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