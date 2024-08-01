Глава Ямала готов помочь жителям Нижнего Тагила, пострадавшим при взрыве газа

Губернатор Ямала Артюхов предложил жителям Нижнего Тагила свою помощь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, последствия взрыва, обломки дома
В Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа Фото:

Губернатор Дмитрий Артюхов выразил соболезнования пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Тагиле и готов оказать всю необходимую помощь. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».

«Ямальцы сопереживают случившейся трагедии. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Ямал рядом и готов оказать всю необходимую помощь», — цитирует источник слова Дмитрия Артюхова.

Днем первого августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Дмитрий Артюхов выразил соболезнования пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Тагиле и готов оказать всю необходимую помощь. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». «Ямальцы сопереживают случившейся трагедии. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Ямал рядом и готов оказать всю необходимую помощь», — цитирует источник слова Дмитрия Артюхова. Днем первого августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...