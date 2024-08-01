Глава Ямала готов помочь жителям Нижнего Тагила, пострадавшим при взрыве газа

Губернатор Ямала Артюхов предложил жителям Нижнего Тагила свою помощь

В Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Дмитрий Артюхов выразил соболезнования пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Тагиле и готов оказать всю необходимую помощь. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».

«Ямальцы сопереживают случившейся трагедии. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Ямал рядом и готов оказать всю необходимую помощь», — цитирует источник слова Дмитрия Артюхова.

Днем первого августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.