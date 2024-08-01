Песков призвал врагов России остаться заграницей

Дмитрий Песков призвал вернуться в Россию дружественных России музыкантов и актеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все враги РФ, которые уехали из страны, не должны приезжать обратно. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами.
«Враги, которые уехали, пусть останутся там. А все, кто не враги, пусть возвращаются», — заявил Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в эфире «Комсомольской правды».
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