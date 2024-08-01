Песков призвал врагов России остаться заграницей

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Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков призвал вернуться в Россию дружественных России музыкантов и актеров Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все враги РФ, которые уехали из страны, не должны приезжать обратно. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами.

«Враги, которые уехали, пусть останутся там. А все, кто не враги, пусть возвращаются», — заявил Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в эфире «Комсомольской правды».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все враги РФ, которые уехали из страны, не должны приезжать обратно. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами. «Враги, которые уехали, пусть останутся там. А все, кто не враги, пусть возвращаются», — заявил Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в эфире «Комсомольской правды».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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