За ночь над Ростовской областью сбили 36 беспилотников

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Средства ПВО сбили 36 дронов ВСУ над Ростовской областью, уточнили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО за ночь сбили над Ростовской областью 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской областью», — подчеркнули в военном ведомстве. Также дроны были сбиты и над другими российскими территориями.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что территорию атаковали 55 дронов. Были повреждены складские помещения, о пострадавших среди горожан не сообщалось.

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Российские средства ПВО за ночь сбили над Ростовской областью 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской областью», — подчеркнули в военном ведомстве. Также дроны были сбиты и над другими российскими территориями. Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что территорию атаковали 55 дронов. Были повреждены складские помещения, о пострадавших среди горожан не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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