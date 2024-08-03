За ночь над Ростовской областью сбили 36 беспилотников

Средства ПВО сбили 36 дронов ВСУ над Ростовской областью, уточнили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства ПВО за ночь сбили над Ростовской областью 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской областью», — подчеркнули в военном ведомстве. Также дроны были сбиты и над другими российскими территориями.
Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что территорию атаковали 55 дронов. Были повреждены складские помещения, о пострадавших среди горожан не сообщалось.
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