Зеленский удвоил госдолг Украины

05 августа 2024 в 05:44 Размер текста - 17 +

Зеленский закредитовал страну как все предыдущие лидеры вместе взятые Фото: Официальный сайт президента Украины Государственный долг Украины значительно увеличился за время президентства Владимира Зеленского. По данным анализа РИА Новости, основанного на информации украинского министерства финансов, долг вырос примерно на 74 миллиарда долларов, что равняется сумме займов первых пяти украинских лидеров. «Госдолг Украины при Зеленском вырос примерно на 74 миллиарда долларов. Почти столько же было занято при первых пяти президентах страны», — передает РИА Новости результат своего анализа. В первом полугодии текущего года общая сумма госдолга Украины достигла 152,2 миллиарда долларов, что составляет 88,4% от ВВП страны. Основной рост пришелся на внешний долг, увеличившийся на 59,5 миллиардов долларов, в то время как внутренний долг вырос на 14,4 миллиарда долларов. Это увеличение государственного долга поставило Зеленского на первое место среди президентов Украины по темпам наращивания финансовых обязательств страны. Сравнение с прошлыми периодами показывает, что нынешний рост долга почти сравнялся с суммой, накопленной за все годы независимости Украины до вступления в должность нынешнего лидера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственный долг Украины значительно увеличился за время президентства Владимира Зеленского. По данным анализа РИА Новости, основанного на информации украинского министерства финансов, долг вырос примерно на 74 миллиарда долларов, что равняется сумме займов первых пяти украинских лидеров. «Госдолг Украины при Зеленском вырос примерно на 74 миллиарда долларов. Почти столько же было занято при первых пяти президентах страны», — передает РИА Новости результат своего анализа. В первом полугодии текущего года общая сумма госдолга Украины достигла 152,2 миллиарда долларов, что составляет 88,4% от ВВП страны. Основной рост пришелся на внешний долг, увеличившийся на 59,5 миллиардов долларов, в то время как внутренний долг вырос на 14,4 миллиарда долларов. Это увеличение государственного долга поставило Зеленского на первое место среди президентов Украины по темпам наращивания финансовых обязательств страны. Сравнение с прошлыми периодами показывает, что нынешний рост долга почти сравнялся с суммой, накопленной за все годы независимости Украины до вступления в должность нынешнего лидера.