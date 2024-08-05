05 августа 2024

Скончался муфтий Бердиев, получивший награды от Путина и Кадырова

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Бердиев умер в понедельник вечером Фото:

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов сообщил о кончине главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева. Умерший имел высокие награды от президента России Владимира Путина и орден имени Ахмата Кадырова.

«Председатель КЦМ СК муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером. Выражаем соболезнования родным и близким уважаемого и авторитетнейшего религиозного деятеля России», — сообщил Гацалов. Его слова передает РИА Новости.

В прошлом году Бердиев вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму орден «За заслуги перед Уммой». За это муфтий получил благодарность от отца награжденного.

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Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов сообщил о кончине главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева. Умерший имел высокие награды от президента России Владимира Путина и орден имени Ахмата Кадырова. «Председатель КЦМ СК муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером. Выражаем соболезнования родным и близким уважаемого и авторитетнейшего религиозного деятеля России», — сообщил Гацалов. Его слова передает РИА Новости. В прошлом году Бердиев вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму орден «За заслуги перед Уммой». За это муфтий получил благодарность от отца награжденного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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