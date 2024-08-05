Скончался муфтий Бердиев, получивший награды от Путина и Кадырова

06 августа 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

Бердиев умер в понедельник вечером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов сообщил о кончине главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева. Умерший имел высокие награды от президента России Владимира Путина и орден имени Ахмата Кадырова. «Председатель КЦМ СК муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером. Выражаем соболезнования родным и близким уважаемого и авторитетнейшего религиозного деятеля России», — сообщил Гацалов. Его слова передает РИА Новости. В прошлом году Бердиев вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму орден «За заслуги перед Уммой». За это муфтий получил благодарность от отца награжденного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов сообщил о кончине главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева. Умерший имел высокие награды от президента России Владимира Путина и орден имени Ахмата Кадырова. «Председатель КЦМ СК муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером. Выражаем соболезнования родным и близким уважаемого и авторитетнейшего религиозного деятеля России», — сообщил Гацалов. Его слова передает РИА Новости. В прошлом году Бердиев вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму орден «За заслуги перед Уммой». За это муфтий получил благодарность от отца награжденного.