07 августа 2024

WSJ: Украина не проинформировала США о своем плане вылазки в Курской области

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США были не в курсе о планах Киева по вылазке в Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Власти Киева не сообщали США заранее о плане вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Об этом сообщили американские официальные источники.

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«Киев не информировал заранее Вашингтон о своем плане вылазки ВСУ на территорию Курской области», — пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). При этом ВСУ использовали на российской территории оружие, которое им поставили США и страны Запада.

Инициативы по проведению операций «являются решениями самой Украины», заявил ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, сейчас США находятся в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли, пишет RT.

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Продвижение противника вглубь остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

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Власти Киева не сообщали США заранее о плане вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Об этом сообщили американские официальные источники. «Киев не информировал заранее Вашингтон о своем плане вылазки ВСУ на территорию Курской области», — пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). При этом ВСУ использовали на российской территории оружие, которое им поставили США и страны Запада. Инициативы по проведению операций «являются решениями самой Украины», заявил ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, сейчас США находятся в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли, пишет RT. Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Продвижение противника вглубь остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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