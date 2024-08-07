WSJ: Украина не проинформировала США о своем плане вылазки в Курской области

08 августа 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Власти Киева не сообщали США заранее о плане вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Об этом сообщили американские официальные источники. «Киев не информировал заранее Вашингтон о своем плане вылазки ВСУ на территорию Курской области», — пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). При этом ВСУ использовали на российской территории оружие, которое им поставили США и страны Запада. Инициативы по проведению операций «являются решениями самой Украины», заявил ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, сейчас США находятся в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли, пишет RT. Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Продвижение противника вглубь остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.