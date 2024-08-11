Политолог Ярошенко: у Германии есть план войны с Россией на 4,5 тысячи страниц

11 августа 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

У Германии есть план перебросить солдат из западных стран к границам России, Алексей Ярошенко Фото: NIDS/NATO Multimedia Library У Германии есть план войны с Россией, насчитывающий четыре с половиной тысячи страниц. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко в интервью российскому телеканалу. «То, что сценарий прямой конфронтации с Западом нереален, и что там сильно хотят с нами дружить, и боятся войны, — это не так. У немцев есть разработанный план на четыре с половиной тысячи страниц», — рассказал Ярошенко в интервью Царьград. Он также добавил, что Германия активно готовится к возможному конфликту, включая переброску 800 тысяч солдат к границам России и разработку баллистических ракет совместно с британцами. По словам эксперта, полетное время к целям на территории России таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут. Это создает серьезные сложности для системы ПВО, что подтверждает реальность возможного конфликта, резюмировал Ярошенко. Последние месяцы в Германии звучат заявления о подготовке к войне с Россией. Как ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, ФРГ таким образом пытается одновременно угодить и Евросоюзу, и НАТО, и США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Германии есть план войны с Россией, насчитывающий четыре с половиной тысячи страниц. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко в интервью российскому телеканалу. «То, что сценарий прямой конфронтации с Западом нереален, и что там сильно хотят с нами дружить, и боятся войны, — это не так. У немцев есть разработанный план на четыре с половиной тысячи страниц», — рассказал Ярошенко в интервью Царьград. Он также добавил, что Германия активно готовится к возможному конфликту, включая переброску 800 тысяч солдат к границам России и разработку баллистических ракет совместно с британцами. По словам эксперта, полетное время к целям на территории России таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут. Это создает серьезные сложности для системы ПВО, что подтверждает реальность возможного конфликта, резюмировал Ярошенко. Последние месяцы в Германии звучат заявления о подготовке к войне с Россией. Как ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, ФРГ таким образом пытается одновременно угодить и Евросоюзу, и НАТО, и США.