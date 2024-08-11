Политолог Ярошенко: у Германии есть план войны с Россией на 4,5 тысячи страниц

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У Германии есть план перебросить солдат из западных стран к границам России, Алексей Ярошенко Фото:

У Германии есть план войны с Россией, насчитывающий четыре с половиной тысячи страниц. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко в интервью российскому телеканалу.

«То, что сценарий прямой конфронтации с Западом нереален, и что там сильно хотят с нами дружить, и боятся войны, — это не так. У немцев есть разработанный план на четыре с половиной тысячи страниц», — рассказал Ярошенко в интервью Царьград. Он также добавил, что Германия активно готовится к возможному конфликту, включая переброску 800 тысяч солдат к границам России и разработку баллистических ракет совместно с британцами.

По словам эксперта, полетное время к целям на территории России таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут. Это создает серьезные сложности для системы ПВО, что подтверждает реальность возможного конфликта, резюмировал Ярошенко.

Последние месяцы в Германии звучат заявления о подготовке к войне с Россией. Как ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, ФРГ таким образом пытается одновременно угодить и Евросоюзу, и НАТО, и США.

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У Германии есть план войны с Россией, насчитывающий четыре с половиной тысячи страниц. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко в интервью российскому телеканалу. «То, что сценарий прямой конфронтации с Западом нереален, и что там сильно хотят с нами дружить, и боятся войны, — это не так. У немцев есть разработанный план на четыре с половиной тысячи страниц», — рассказал Ярошенко в интервью Царьград. Он также добавил, что Германия активно готовится к возможному конфликту, включая переброску 800 тысяч солдат к границам России и разработку баллистических ракет совместно с британцами. По словам эксперта, полетное время к целям на территории России таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут. Это создает серьезные сложности для системы ПВО, что подтверждает реальность возможного конфликта, резюмировал Ярошенко. Последние месяцы в Германии звучат заявления о подготовке к войне с Россией. Как ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, ФРГ таким образом пытается одновременно угодить и Евросоюзу, и НАТО, и США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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