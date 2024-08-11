У Германии есть план войны с Россией, насчитывающий четыре с половиной тысячи страниц. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко в интервью российскому телеканалу.
«То, что сценарий прямой конфронтации с Западом нереален, и что там сильно хотят с нами дружить, и боятся войны, — это не так. У немцев есть разработанный план на четыре с половиной тысячи страниц», — рассказал Ярошенко в интервью Царьград. Он также добавил, что Германия активно готовится к возможному конфликту, включая переброску 800 тысяч солдат к границам России и разработку баллистических ракет совместно с британцами.
По словам эксперта, полетное время к целям на территории России таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут. Это создает серьезные сложности для системы ПВО, что подтверждает реальность возможного конфликта, резюмировал Ярошенко.
Последние месяцы в Германии звучат заявления о подготовке к войне с Россией. Как ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, ФРГ таким образом пытается одновременно угодить и Евросоюзу, и НАТО, и США.
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