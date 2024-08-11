Операция ВСУ в Курской области была разработана совместно с НАТО. Об этом сообщили журналисты китайского издания.
«Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО», — заявил автор материала в Asia Times. В статье отмечается, что аналогичная операция ВСУ, как та, что осуществляют украинские военнослужащие, представляет собой возможный метод противодействия действиям Москвы.
Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов выразил мнение о том, что операция украинских диверсантов в районе Курской области координируется командованием штабов НАТО. Согласно его заявлению, участие альянса необходимо для успешного осуществления такого масштабного нападения. Бои в Курской области длятся с 6 августа.
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Операция ВСУ в Курской области была разработана совместно с НАТО. Об этом сообщили журналисты китайского издания. «Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО», — заявил автор материала в Asia Times. В статье отмечается, что аналогичная операция ВСУ, как та, что осуществляют украинские военнослужащие, представляет собой возможный метод противодействия действиям Москвы. Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов выразил мнение о том, что операция украинских диверсантов в районе Курской области координируется командованием штабов НАТО. Согласно его заявлению, участие альянса необходимо для успешного осуществления такого масштабного нападения. Бои в Курской области длятся с 6 августа.