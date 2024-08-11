В мире Назван «третий участник» операции в Курской области AT: операция ВСУ в Курском регионе была разработана при участии НАТО 11 августа 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + Действия украинских военных при штурме были заранее разработаны НАТО, считают в Asia Times Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Операция ВСУ в Курской области была разработана совместно с НАТО. Об этом сообщили журналисты китайского издания. «Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО», — заявил автор материала в Asia Times . В статье отмечается, что аналогичная операция ВСУ, как та, что осуществляют украинские военнослужащие, представляет собой возможный метод противодействия действиям Москвы. Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов выразил мнение о том, что операция украинских диверсантов в районе Курской области координируется командованием штабов НАТО. Согласно его заявлению, участие альянса необходимо для успешного осуществления такого масштабного нападения. Бои в Курской области длятся с 6 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Операция ВСУ в Курской области была разработана совместно с НАТО. Об этом сообщили журналисты китайского издания. «Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО», — заявил автор материала в Asia Times. В статье отмечается, что аналогичная операция ВСУ, как та, что осуществляют украинские военнослужащие, представляет собой возможный метод противодействия действиям Москвы. Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов выразил мнение о том, что операция украинских диверсантов в районе Курской области координируется командованием штабов НАТО. Согласно его заявлению, участие альянса необходимо для успешного осуществления такого масштабного нападения. Бои в Курской области длятся с 6 августа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям