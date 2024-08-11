Назван «третий участник» операции в Курской области

AT: операция ВСУ в Курском регионе была разработана при участии НАТО
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Действия украинских военных при штурме были заранее разработаны НАТО, считают в Asia Times Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Операция ВСУ в Курской области была разработана совместно с НАТО. Об этом сообщили журналисты китайского издания.

«Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО», — заявил автор материала в Asia Times. В статье отмечается, что аналогичная операция ВСУ, как та, что осуществляют украинские военнослужащие, представляет собой возможный метод противодействия действиям Москвы.

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов выразил мнение о том, что операция украинских диверсантов в районе Курской области координируется командованием штабов НАТО. Согласно его заявлению, участие альянса необходимо для успешного осуществления такого масштабного нападения. Бои в Курской области длятся с 6 августа.

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Операция ВСУ в Курской области была разработана совместно с НАТО. Об этом сообщили журналисты китайского издания. «Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО», — заявил автор материала в Asia Times. В статье отмечается, что аналогичная операция ВСУ, как та, что осуществляют украинские военнослужащие, представляет собой возможный метод противодействия действиям Москвы. Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов выразил мнение о том, что операция украинских диверсантов в районе Курской области координируется командованием штабов НАТО. Согласно его заявлению, участие альянса необходимо для успешного осуществления такого масштабного нападения. Бои в Курской области длятся с 6 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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